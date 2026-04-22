Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels in der Verlustzone

Der STOXX 50 notierte im STOXX-Handel letztendlich um 0,21 Prozent tiefer bei 5 063,64 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,227 Prozent auf 5 085,99 Punkte an der Kurstafel, nach 5 074,48 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 101,08 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5 054,97 Einheiten.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 1,27 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wurde der STOXX 50 auf 4 778,22 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 22.01.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5 055,48 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 22.04.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 234,44 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,15 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 6,88 Prozent auf 178,42 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 3,40 Prozent auf 76,72 CHF), Rio Tinto (+ 2,30 Prozent auf 74,58 GBP), National Grid (+ 1,67 Prozent auf 12,75 GBP) und BP (+ 1,60 Prozent auf 5,72 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Deutsche Telekom (-4,76 Prozent auf 27,42 EUR), Rolls-Royce (-3,54 Prozent auf 11,39 GBP), Airbus SE (-2,73 Prozent auf 165,78 EUR), UniCredit (-2,60 Prozent auf 66,21 EUR) und Zurich Insurance (-2,59 Prozent auf 548,80 CHF).

Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 sticht die Rolls-Royce-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 24 724 658 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 479,845 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Aktien auf

Die BNP Paribas-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at