Kursentwicklung 11.03.2026 09:29:13

Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 zum Start im Minus

Der STOXX 50 fällt am Morgen nach Vortagesgewinnen zurück.

Um 09:12 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,90 Prozent tiefer bei 5 016,52 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,358 Prozent auf 5 043,71 Punkte an der Kurstafel, nach 5 061,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 043,71 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 015,31 Zählern.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 1,18 Prozent nach oben. Der STOXX 50 lag vor einem Monat, am 11.02.2026, bei 5 158,55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.12.2025, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 843,63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.03.2025, lag der STOXX 50 bei 4 542,76 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 1,20 Prozent zu Buche. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 863,20 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit London Stock Exchange (LSE) (+ 0,16 Prozent auf 85,64 GBP), Enel (-0,11 Prozent auf 9,58 EUR), BP (-0,17 Prozent auf 4,99 GBP), RELX (-0,19 Prozent auf 26,21 GBP) und GSK (-0,22 Prozent auf 20,59 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen Rheinmetall (-4,45 Prozent auf 1 579,50 EUR), SAP SE (-2,17 Prozent auf 165,92 EUR), Rolls-Royce (-1,60 Prozent auf 12,90 GBP), Roche (-1,46 Prozent auf 330,30 CHF) und Siemens (-1,25 Prozent auf 229,25 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 1 139 825 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 462,502 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 8,11 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

05.03.26 Siemens Outperform Bernstein Research
03.03.26 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.02.26 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.02.26 Siemens Buy UBS AG
13.02.26 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
