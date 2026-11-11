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Index im Fokus 11.11.2026 09:28:53

Mittwochshandel in Europa: Zum Start des Mittwochshandels Pluszeichen im Euro STOXX 50

Mittwochshandel in Europa: Zum Start des Mittwochshandels Pluszeichen im Euro STOXX 50

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den Euro STOXX 50 auch am Morgen aufwärts.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,99 Prozent höher bei 6 390,36 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 5,433 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,138 Prozent auf 6 336,58 Punkte an der Kurstafel, nach 6 327,87 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 6 336,58 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 397,82 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 3,60 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, mit 6 173,37 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 551,22 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 725,70 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 9,23 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Siemens Energy (+ 6,86 Prozent auf 128,06 EUR), Infineon (+ 5,87 Prozent auf 51,93 EUR), Siemens (+ 2,21 Prozent auf 277,55 EUR), Deutsche Bank (+ 1,33 Prozent auf 33,56 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,92 Prozent auf 59,28 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Rheinmetall (-0,76 Prozent auf 846,80 EUR), Enel (-0,41 Prozent auf 9,82 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,17 Prozent auf 575,20 EUR), Deutsche Telekom (-0,12 Prozent auf 25,89 EUR) und Eni (-0,06 Prozent auf 24,59 EUR) unter Druck.

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 532 654 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 517,925 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,87 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,21 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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ASML NV 1 359,20 -1,89% ASML NV
Deutsche Bank AG 33,37 -0,66% Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom AG 26,42 1,03% Deutsche Telekom AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 60,66 1,13% DHL Group (ex Deutsche Post)
Enel S.p.A. 9,90 0,61% Enel S.p.A.
Eni S.p.A. 25,55 1,61% Eni S.p.A.
Infineon AG 51,11 -1,94% Infineon AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40,74 -2,11% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 589,00 2,58% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Nordea Bank Abp Registered Shs 17,05 0,26% Nordea Bank Abp Registered Shs
Rheinmetall AG 771,30 -4,09% Rheinmetall AG
Siemens AG 281,20 1,63% Siemens AG
Siemens Energy AG 132,02 -0,14% Siemens Energy AG
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