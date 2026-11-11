EURO STOXX 50
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11.11.2026 09:28:53
Mittwochshandel in Europa: Zum Start des Mittwochshandels Pluszeichen im Euro STOXX 50
Um 09:12 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,99 Prozent höher bei 6 390,36 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 5,433 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,138 Prozent auf 6 336,58 Punkte an der Kurstafel, nach 6 327,87 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 6 336,58 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 397,82 Punkten verzeichnete.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 3,60 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, mit 6 173,37 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 6 551,22 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 725,70 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 9,23 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6 577,20 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Die Tops und Flops im Euro STOXX 50
Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Siemens Energy (+ 6,86 Prozent auf 128,06 EUR), Infineon (+ 5,87 Prozent auf 51,93 EUR), Siemens (+ 2,21 Prozent auf 277,55 EUR), Deutsche Bank (+ 1,33 Prozent auf 33,56 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,92 Prozent auf 59,28 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Rheinmetall (-0,76 Prozent auf 846,80 EUR), Enel (-0,41 Prozent auf 9,82 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,17 Prozent auf 575,20 EUR), Deutsche Telekom (-0,12 Prozent auf 25,89 EUR) und Eni (-0,06 Prozent auf 24,59 EUR) unter Druck.
Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 532 654 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 517,925 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,87 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,21 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 359,20
|-1,89%
|Deutsche Bank AG
|33,37
|-0,66%
|Deutsche Telekom AG
|26,42
|1,03%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|60,66
|1,13%
|Enel S.p.A.
|9,90
|0,61%
|Eni S.p.A.
|25,55
|1,61%
|Infineon AG
|51,11
|-1,94%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|40,74
|-2,11%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|589,00
|2,58%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|17,05
|0,26%
|Rheinmetall AG
|771,30
|-4,09%
|Siemens AG
|281,20
|1,63%
|Siemens Energy AG
|132,02
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|TotalEnergies
|80,51
|1,68%
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