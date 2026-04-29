Mittwochshandel in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX mittags steigen

Der LUS-DAX zeigt sich derzeit wenig bewegt.

Um 12:23 Uhr verbucht der LUS-DAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,06 Prozent auf 24 004,00 Punkte.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24 116,50 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 911,00 Zählern.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 29.03.2026, einen Stand von 22 037,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 29.01.2026, wurde der LUS-DAX mit 24 471,00 Punkten berechnet. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Jahr, am 29.04.2025, bei 22 517,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,29 Prozent nach unten. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 25 509,50 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell adidas (+ 7,04 Prozent auf 147,50 EUR), Symrise (+ 5,69 Prozent auf 77,62 EUR), Scout24 (+ 4,59 Prozent auf 70,60 EUR), Infineon (+ 3,71 Prozent auf 54,76 EUR) und Siemens Energy (+ 2,42 Prozent auf 177,16 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Deutsche Bank (-3,08 Prozent auf 26,46 EUR), Hannover Rück (-2,94 Prozent auf 257,80 EUR), Merck (-2,51 Prozent auf 108,65 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,35 Prozent auf 531,40 EUR) und SAP SE (-2,26 Prozent auf 145,52 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 797 451 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 191,976 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,84 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at