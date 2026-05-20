Mittwochshandel in Frankfurt: Anleger lassen MDAX zum Handelsstart steigen

Der MDAX bleibt auch am Morgen im Aufwärtstrend.

Am Mittwoch gewinnt der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,34 Prozent auf 31 436,97 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 371,540 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,056 Prozent auf 31 314,21 Punkte an der Kurstafel, nach 31 331,71 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 31 313,21 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 31 448,33 Punkten.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der MDAX bereits um 0,825 Prozent. Der MDAX wies vor einem Monat, am 20.04.2026, einen Stand von 31 505,32 Punkten auf. Der MDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 20.02.2026, bei 31 823,39 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.05.2025, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 30 550,83 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 1,48 Prozent. 32 383,56 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26 803,25 Zählern.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit HENSOLDT (+ 3,37 Prozent auf 82,30 EUR), AIXTRON SE (+ 3,16 Prozent auf 51,58 EUR), HOCHTIEF (+ 2,60 Prozent auf 473,60 EUR), Delivery Hero (+ 2,29 Prozent auf 32,21 EUR) und DEUTZ (+ 2,01 Prozent auf 9,66 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen LANXESS (-3,81 Prozent auf 17,16 EUR), CTS Eventim (-2,58 Prozent auf 54,70 EUR), IONOS (-2,18 Prozent auf 28,68 EUR), Bechtle (-1,52 Prozent auf 29,78 EUR) und K+S (-1,21 Prozent auf 14,69 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im MDAX weist die TUI-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 176 464 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 39,164 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte

In diesem Jahr hat die Aroundtown SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,69 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at