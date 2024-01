Mittwochshandel in Frankfurt: DAX am Nachmittag mit Kursplus

Am Mittwoch zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Am Mittwoch klettert der DAX um 15:42 Uhr via XETRA um 1,73 Prozent auf 16 914,80 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,682 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,999 Prozent auf 16 793,27 Punkte an der Kurstafel, nach 16 627,09 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 16 921,41 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 16 760,92 Einheiten.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der DAX bereits um 1,38 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, bei 16 706,18 Punkten. Der DAX lag vor drei Monaten, am 24.10.2023, bei 14 879,94 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.01.2023, verzeichnete der DAX einen Wert von 15 093,11 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,867 Prozent aufwärts. 16 963,47 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Punkten registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 10,63 Prozent auf 13,74 EUR), SAP SE (+ 6,56 Prozent auf 159,16 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 4,10 Prozent auf 27,68 EUR), Siemens (+ 3,05 Prozent auf 166,98 EUR) und Daimler Truck (+ 2,72 Prozent auf 32,42 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Beiersdorf (-1,34 Prozent auf 132,80 EUR), Henkel vz (-0,34 Prozent auf 71,40 EUR), adidas (-0,27 Prozent auf 166,82 EUR), Brenntag SE (+ 0,03 Prozent auf 79,44 EUR) und Infineon (+ 0,09 Prozent auf 34,85 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Die Siemens Energy-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 6 491 651 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 175,853 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet mit 2,75 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,34 Prozent an der Spitze im Index.

