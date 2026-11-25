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25.11.2026 17:58:31
Mittwochshandel in Frankfurt: DAX beendet die Mittwochssitzung mit Verlusten
Der DAX tendierte im XETRA-Handel schlussendlich um 1,14 Prozent tiefer bei 24 733,22 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,098 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,264 Prozent auf 25 083,98 Punkte an der Kurstafel, nach 25 017,81 Punkten am Vortag.
Der DAX verzeichnete bei 24 698,22 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25 151,42 Einheiten.
So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche sank der DAX bereits um 0,698 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, den Wert von 25 181,65 Punkten. Der DAX wurde vor drei Monaten, am 25.08.2026, mit 26 266,14 Punkten bewertet. Der DAX stand noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, bei 23 464,63 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 0,790 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 27 001,67 Punkte. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Tops und Flops im DAX aktuell
Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 4,62 Prozent auf 65,24 EUR), BMW (+ 3,72 Prozent auf 55,24 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,18 Prozent auf 181,55 EUR), Beiersdorf (+ 2,23 Prozent auf 82,46 EUR) und Daimler Truck (+ 1,79 Prozent auf 40,86 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Infineon (-6,49 Prozent auf 40,90 EUR), Siemens Energy (-4,60 Prozent auf 112,46 EUR), Commerzbank (-3,88 Prozent auf 34,17 EUR), Siemens (-3,59 Prozent auf 245,50 EUR) und HOCHTIEF (-3,38 Prozent auf 325,60 EUR).
DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7 483 959 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 210,377 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der DAX-Aktien
Im DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,90 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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|Daimler Truck
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|Heidelberg Materials
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