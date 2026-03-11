Mittwochshandel in Frankfurt: DAX legt zum Ende des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein

Letztendlich zogen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Zum Handelsende tendierte der DAX im XETRA-Handel 1,59 Prozent schwächer bei 23 587,78 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,001 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 1,02 Prozent auf 23 725,21 Punkte an der Kurstafel, nach 23 968,63 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 23 824,73 Punkte, das Tagestief hingegen 23 533,70 Zähler.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 2,56 Prozent. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 11.02.2026, den Wert von 24 856,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.12.2025, wurde der DAX mit 24 294,61 Punkten berechnet. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 11.03.2025, den Stand von 22 328,77 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,88 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. Bei 22 927,55 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Brenntag SE (+ 3,02 Prozent auf 46,70 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,57 Prozent auf 91,72 EUR), Daimler Truck (+ 1,20 Prozent auf 42,00 EUR), BASF (+ 1,00 Prozent auf 46,31 EUR) und Bayer (+ 0,98 Prozent auf 40,02 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Rheinmetall (-8,02 Prozent auf 1 520,50 EUR), Vonovia SE (-5,87 Prozent auf 24,22 EUR), Henkel vz (-3,48 Prozent auf 70,54 EUR), Heidelberg Materials (-2,88 Prozent auf 170,25 EUR) und SAP SE (-2,45 Prozent auf 165,44 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 5 661 495 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 198,017 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

Im DAX verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,94 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at