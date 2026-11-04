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Index-Performance im Fokus 04.11.2026 17:58:45

Mittwochshandel in Frankfurt: DAX notiert zum Ende des Mittwochshandels im Plus

Mittwochshandel in Frankfurt: DAX notiert zum Ende des Mittwochshandels im Plus

Der DAX verzeichnete am Mittwochabend Kursgewinne.

Am Mittwoch notierte der DAX via XETRA letztendlich 2,38 Prozent höher bei 26 479,33 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,155 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,094 Prozent auf 25 888,93 Punkte an der Kurstafel, nach 25 864,62 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 26 541,64 Punkte, das Tagestief hingegen 25 876,82 Zähler.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 2,62 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, erreichte der DAX einen Stand von 25 231,20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, wies der DAX einen Stand von 26 202,35 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.11.2025, wurde der DAX mit 23 949,11 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,91 Prozent nach oben. Bei 26 618,74 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Heidelberg Materials (+ 9,55 Prozent auf 171,50 EUR), Zalando (+ 8,54 Prozent auf 27,45 EUR), Deutsche Bank (+ 6,88 Prozent auf 32,56 EUR), Scout24 (+ 6,66 Prozent auf 91,25 EUR) und BMW (+ 5,50 Prozent auf 60,98 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Siemens Energy (-7,95 Prozent auf 119,46 EUR), HOCHTIEF (-4,97 Prozent auf 363,60 EUR), Infineon (-4,12 Prozent auf 50,24 EUR), Rheinmetall (-0,14 Prozent auf 1 003,40 EUR) und QIAGEN (+ 0,47 Prozent auf 45,23 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 11 048 027 Aktien gehandelt. Mit 237,653 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,65 erwartet. Die Vonovia SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Deutsche Telekom AG 26,11 0,00% Deutsche Telekom AG
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