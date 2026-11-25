Der DAX zeigt sich am Nachmittag mit negativen Notierungen.

Am Mittwoch verliert der DAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,77 Prozent auf 24 825,07 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,098 Bio. Euro wert. In den Handel ging der DAX 0,264 Prozent stärker bei 25 083,98 Punkten, nach 25 017,81 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag heute bei 24 820,40 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 151,42 Punkten erreichte.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gab der DAX bereits um 0,330 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 25 181,65 Punkten gehandelt. Der DAX stand noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, bei 26 266,14 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 25.11.2025, den Stand von 23 464,63 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,16 Prozent nach oben. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 27 001,67 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit BMW (+ 4,96 Prozent auf 55,90 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 4,39 Prozent auf 65,10 EUR), Vonovia SE (+ 2,31 Prozent auf 17,46 EUR), Beiersdorf (+ 1,91 Prozent auf 82,20 EUR) und Daimler Truck (+ 1,72 Prozent auf 40,83 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Infineon (-6,06 Prozent auf 41,09 EUR), Bayer (-3,84 Prozent auf 50,04 EUR), Commerzbank (-3,57 Prozent auf 34,28 EUR), Siemens Energy (-3,22 Prozent auf 114,08 EUR) und Deutsche Bank (-2,34 Prozent auf 29,20 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 351 476 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 210,377 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,14 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,90 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at