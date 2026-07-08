Mittwochshandel in Frankfurt: DAX sackt schlussendlich ab

Der DAX tendierte im XETRA-Handel schlussendlich um 2,35 Prozent schwächer bei 24 865,67 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,155 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,747 Prozent auf 25 274,94 Punkte an der Kurstafel, nach 25 465,25 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 25 280,16 Punkte, das Tagestief hingegen 24 830,17 Zähler.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gab der DAX bereits um 3,67 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 08.06.2026, wies der DAX einen Stand von 24 616,22 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 08.04.2026, erreichte der DAX einen Stand von 24 080,63 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.07.2025, wies der DAX einen Stand von 24 206,91 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 1,33 Prozent. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 25 900,10 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Punkten registriert.

Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Hannover Rück (+ 0,80 Prozent auf 251,40 EUR), EON SE (+ 0,79 Prozent auf 19,21 EUR), BASF (+ 0,56 Prozent auf 47,62 EUR), Brenntag SE (+ 0,32 Prozent auf 56,08 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,43 Prozent auf 505,80 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Vonovia SE (-5,90 Prozent auf 21,06 EUR), Deutsche Bank (-5,00 Prozent auf 30,69 EUR), Heidelberg Materials (-4,76 Prozent auf 165,90 EUR), Rheinmetall (-4,75 Prozent auf 1 058,80 EUR) und adidas (-4,66 Prozent auf 179,15 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 809 871 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 214,654 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Fokus

2026 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,66 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at