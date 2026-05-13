Mittwochshandel in Frankfurt: DAX schließt in der Gewinnzone

Der DAX ging mit Gewinnen aus dem Mittwochshandel.

Am Mittwoch notierte der DAX via XETRA letztendlich 0,61 Prozent fester bei 24 101,73 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,020 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 24 129,57 Zählern und damit 0,729 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (23 954,93 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 24 002,46 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 226,17 Zählern.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht sank der DAX bereits um 0,952 Prozent. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 13.04.2026, den Wert von 23 742,44 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.02.2026, lag der DAX-Kurs bei 24 914,88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.05.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 23 638,56 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,78 Prozent nach unten. Bei 25 507,79 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 863,81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Infineon (+ 10,70 Prozent auf 64,36 EUR), Merck (+ 7,21 Prozent auf 121,15 EUR), Scout24 (+ 5,76 Prozent auf 77,10 EUR), Siemens Energy (+ 4,58 Prozent auf 177,24 EUR) und EON SE (+ 3,45 Prozent auf 18,74 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil SAP SE (-4,31 Prozent auf 136,26 EUR), GEA (-3,56 Prozent auf 54,20 EUR), Rheinmetall (-3,48 Prozent auf 1 121,60 EUR), Fresenius SE (-3,01 Prozent auf 38,33 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-3,00 Prozent auf 36,53 EUR).

Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 7 721 185 Aktien gehandelt. Im DAX macht die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 204,782 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Blick

In diesem Jahr weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Mit 6,81 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at