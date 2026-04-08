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DAX-Kursentwicklung 08.04.2026 15:59:11

Mittwochshandel in Frankfurt: DAX springt nachmittags kräftig an

Mittwochshandel in Frankfurt: DAX springt nachmittags kräftig an

Börsianer in Frankfurt schicken den DAX am dritten Tag der Woche weit ins Plus.

Um 15:42 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 4,86 Prozent höher bei 24 036,71 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,969 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der DAX 4,80 Prozent höher bei 24 021,81 Punkten, nach 22 921,59 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 23 875,79 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 163,91 Punkten lag.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 3,69 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, einen Wert von 23 591,03 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 08.01.2026, betrug der DAX-Kurs 25 127,46 Punkte. Der DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 08.04.2025, bei 20 280,26 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gab der Index bereits um 2,05 Prozent nach. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 25 507,79 Punkten. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

DAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 11,49 Prozent auf 164,72 EUR), Infineon (+ 11,42 Prozent auf 42,64 EUR), Siemens (+ 10,55 Prozent auf 232,15 EUR), Commerzbank (+ 9,53 Prozent auf 34,48 EUR) und Heidelberg Materials (+ 9,16 Prozent auf 185,95 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Deutsche Börse (-2,07 Prozent auf 251,20 EUR), Brenntag SE (-1,11 Prozent auf 56,92 EUR), RWE (-0,99 Prozent auf 58,10 EUR), BASF (-0,87 Prozent auf 51,48 EUR) und EON SE (-0,59 Prozent auf 19,52 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 5 955 667 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 173,849 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,11 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,69 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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