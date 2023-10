Mittwochshandel in Frankfurt: DAX verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste

Der DAX sank am Abend.

Der DAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsende um 1,03 Prozent schwächer bei 15 094,91 Punkten. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,557 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,050 Prozent auf 15 244,05 Punkte an der Kurstafel, nach 15 251,69 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 15 081,69 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 15 271,15 Punkten.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verlor der DAX bereits um 0,818 Prozent. Vor einem Monat, am 18.09.2023, wurde der DAX mit 15 727,12 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 18.07.2023, bewegte sich der DAX bei 16 125,49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.10.2022, erreichte der DAX einen Wert von 12 765,61 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2023 bereits um 7,29 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 16 528,97 Punkten. Bei 13 976,44 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell adidas (+ 3,16 Prozent auf 176,36 EUR), Hannover Rück (+ 1,11 Prozent auf 209,50 EUR), Zalando (+ 0,94 Prozent auf 22,66 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,61 Prozent auf 20,47 EUR) und Porsche (+ 0,24 Prozent auf 91,56 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-3,83 Prozent auf 21,60 EUR), Sartorius vz (-3,49 Prozent auf 254,20 EUR), Heidelberg Materials (-2,99 Prozent auf 71,98 EUR), Siemens (-2,66 Prozent auf 130,40 EUR) und Deutsche Bank (-2,62 Prozent auf 9,81 EUR).

Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 15 199 161 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 143,475 Mrd. Euro heraus.

DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie offeriert Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,17 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at