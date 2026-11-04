Mittwochshandel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart auf grünem Terrain

Der DAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am dritten Tag der Woche fort.

Am Mittwoch bewegt sich der DAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,40 Prozent stärker bei 25 967,78 Punkten. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,155 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,094 Prozent auf 25 888,93 Punkte an der Kurstafel, nach 25 864,62 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25 876,82 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 983,34 Zählern.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der DAX bereits um 0,640 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, den Wert von 25 231,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.08.2026, wurde der DAX mit 26 202,35 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, bewegte sich der DAX bei 23 949,11 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,82 Prozent aufwärts. Bei 26 618,74 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 21 863,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Heidelberg Materials (+ 7,03 Prozent auf 167,55 EUR), Continental (+ 6,27 Prozent auf 71,14 EUR), Deutsche Bank (+ 2,82 Prozent auf 31,32 EUR), Commerzbank (+ 2,63 Prozent auf 38,99 EUR) und Bayer (+ 2,12 Prozent auf 52,94 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Rheinmetall (-1,58 Prozent auf 988,90 EUR), Symrise (-0,77 Prozent auf 92,68 EUR), Hannover Rück (-0,75 Prozent auf 289,40 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,70 Prozent auf 566,20 EUR) und Siemens Healthineers (-0,69 Prozent auf 43,05 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Siemens Energy-Aktie. 513 342 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 237,653 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf

Unter den DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 5,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Vonovia SE-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,63 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at