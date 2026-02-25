Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
LUS-DAX-Marktbericht 25.02.2026 09:29:25

Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Mittwochssitzung im Plus

Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Mittwochssitzung im Plus

Der LUS-DAX behält sein positives Vorzeichen auch am dritten Tag der Woche.

Um 09:26 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,02 Prozent stärker bei 25 035,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 24 991,50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 094,00 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24 869,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.11.2025, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 23 572,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.02.2025, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 22 532,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 1,91 Prozent nach oben. Bei 25 509,50 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 24 214,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 2,32 Prozent auf 169,85 EUR), Commerzbank (+ 1,93 Prozent auf 34,91 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,64 Prozent auf 377,20 EUR), Deutsche Bank (+ 1,03 Prozent auf 30,45 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,84 Prozent auf 553,40 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Heidelberg Materials (-2,29 Prozent auf 196,20 EUR), Beiersdorf (-1,82 Prozent auf 107,70 EUR), Symrise (-1,49 Prozent auf 76,88 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,13 Prozent auf 100,45 EUR) und Rheinmetall (-0,99 Prozent auf 1 707,50 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EON SE-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 789 756 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 191,124 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

2026 verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,18 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur L&S-DAX-Indikation
Enhaltene Werte
Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

mehr Analysen
03.02.26 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
22.01.26 Volkswagen Neutral UBS AG
22.01.26 Volkswagen Neutral Goldman Sachs Group Inc.
22.01.26 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
22.01.26 Volkswagen Overweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Beiersdorf AG 105,85 -3,07% Beiersdorf AG
Commerzbank 35,72 4,05% Commerzbank
Deutsche Bank AG 30,61 1,43% Deutsche Bank AG
E.ON SE 19,38 2,73% E.ON SE
Heidelberg Materials 200,00 -0,70% Heidelberg Materials
MTU Aero Engines AG 381,20 2,45% MTU Aero Engines AG
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 556,00 1,16% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Porsche Automobil Holding SE 36,00 -0,61% Porsche Automobil Holding SE
Rheinmetall AG 1 686,50 -2,26% Rheinmetall AG
SAP SE 167,48 0,52% SAP SE
Siemens Energy AG 169,00 2,58% Siemens Energy AG
Symrise AG 76,24 -2,31% Symrise AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 100,25 -1,13% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 25 195,50 0,67%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:18 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street notiert in Grün. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen