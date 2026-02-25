Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|LUS-DAX-Marktbericht
|
25.02.2026 09:29:25
Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Mittwochssitzung im Plus
Um 09:26 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,02 Prozent stärker bei 25 035,00 Punkten.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 24 991,50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 094,00 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24 869,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.11.2025, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 23 572,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.02.2025, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 22 532,00 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 1,91 Prozent nach oben. Bei 25 509,50 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 24 214,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top und Flops heute
Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 2,32 Prozent auf 169,85 EUR), Commerzbank (+ 1,93 Prozent auf 34,91 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,64 Prozent auf 377,20 EUR), Deutsche Bank (+ 1,03 Prozent auf 30,45 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,84 Prozent auf 553,40 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Heidelberg Materials (-2,29 Prozent auf 196,20 EUR), Beiersdorf (-1,82 Prozent auf 107,70 EUR), Symrise (-1,49 Prozent auf 76,88 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,13 Prozent auf 100,45 EUR) und Rheinmetall (-0,99 Prozent auf 1 707,50 EUR).
Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EON SE-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 789 756 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 191,124 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Blick
2026 verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,18 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
