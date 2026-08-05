DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|LUS-DAX-Marktbericht
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05.08.2026 09:29:14
Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Mittwochssitzung im Plus
Um 09:26 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,01 Prozent stärker bei 26 362,00 Punkten.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 26 344,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26 435,00 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 25 820,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 24 455,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 23 863,00 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7,31 Prozent nach oben. Bei 26 435,00 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top und Flops heute
Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Fresenius SE (+ 4,42 Prozent auf 46,32 EUR), Bayer (+ 3,54 Prozent auf 49,96 EUR), Siemens Energy (+ 3,54 Prozent auf 156,20 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,74 Prozent auf 42,18 EUR) und MTU Aero Engines (+ 1,57 Prozent auf 375,50 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Infineon (-4,91 Prozent auf 60,59 EUR), Vonovia SE (-1,71 Prozent auf 21,27 EUR), Continental (-1,24 Prozent auf 70,36 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,14 Prozent auf 57,06 EUR) und Scout24 (-0,92 Prozent auf 75,50 EUR).
Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 593 378 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im LUS-DAX mit 217,474 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Blick
2026 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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