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LUS-DAX-Marktbericht 05.08.2026 09:29:14

Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Mittwochssitzung im Plus

Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Mittwochssitzung im Plus

Der LUS-DAX behält sein positives Vorzeichen auch am dritten Tag der Woche.

Um 09:26 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,01 Prozent stärker bei 26 362,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 26 344,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26 435,00 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 25 820,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 24 455,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 23 863,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7,31 Prozent nach oben. Bei 26 435,00 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Fresenius SE (+ 4,42 Prozent auf 46,32 EUR), Bayer (+ 3,54 Prozent auf 49,96 EUR), Siemens Energy (+ 3,54 Prozent auf 156,20 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,74 Prozent auf 42,18 EUR) und MTU Aero Engines (+ 1,57 Prozent auf 375,50 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Infineon (-4,91 Prozent auf 60,59 EUR), Vonovia SE (-1,71 Prozent auf 21,27 EUR), Continental (-1,24 Prozent auf 70,36 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,14 Prozent auf 57,06 EUR) und Scout24 (-0,92 Prozent auf 75,50 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 593 378 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im LUS-DAX mit 217,474 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

2026 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Beiersdorf AG 80,96 -0,83% Beiersdorf AG
Continental AG 67,94 0,18% Continental AG
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Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 46,99 0,30% Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
Fresenius Medical Care (FMC) St. 42,07 0,67% Fresenius Medical Care (FMC) St.
Infineon AG 62,59 4,49% Infineon AG
MTU Aero Engines AG 370,30 -0,27% MTU Aero Engines AG
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