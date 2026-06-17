Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Mittwochssitzung mit Gewinnen

So bewegt sich der LUS-DAX am Mittwoch.

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 09:25 Uhr um 0,25 Prozent höher bei 24 817,50 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 24 871,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 802,00 Punkten lag.

LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 23 830,00 Punkte. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 17.03.2026, bei 23 711,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.06.2025, bewegte sich der LUS-DAX bei 23 295,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 1,02 Prozent. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten registriert.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Zalando (+ 1,72 Prozent auf 24,18 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,72 Prozent auf 186,70 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,67 Prozent auf 329,30 EUR), Commerzbank (+ 1,13 Prozent auf 36,71 EUR) und Rheinmetall (+ 0,93 Prozent auf 1 156,20 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil BMW (-7,66 Prozent auf 62,70 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,70 Prozent auf 47,56 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,14 Prozent auf 87,74 EUR), Brenntag SE (-1,71 Prozent auf 54,12 EUR) und RWE (-1,60 Prozent auf 54,08 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die BMW-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 827 411 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 206,078 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,63 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,24 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at