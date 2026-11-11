Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Mittag zurück

Am Mittwoch verbucht der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,11 Prozent auf 26 528,00 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 26 487,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 658,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wurde der LUS-DAX mit 25 175,00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 26 398,00 Punkten auf. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 11.11.2025, einen Stand von 24 194,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 7,99 Prozent zu. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 26 690,00 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 861,50 Zählern.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 9,15 Prozent auf 130,80 EUR), Infineon (+ 7,18 Prozent auf 52,57 EUR), Siemens (+ 1,42 Prozent auf 275,40 EUR), RWE (+ 1,03 Prozent auf 58,74 EUR) und Continental (+ 0,65 Prozent auf 73,98 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Brenntag SE (-4,03 Prozent auf 59,12 EUR), Rheinmetall (-3,22 Prozent auf 825,80 EUR), Zalando (-3,05 Prozent auf 27,38 EUR), Commerzbank (-2,04 Prozent auf 39,35 EUR) und EON SE (-1,36 Prozent auf 18,89 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die EON SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1 845 437 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 238,952 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 5,66 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 7,24 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at