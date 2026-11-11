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11.11.2026 12:26:35
Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Mittag zurück
Am Mittwoch verbucht der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,11 Prozent auf 26 528,00 Punkte.
Der LUS-DAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 26 487,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26 658,00 Punkten lag.
LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wurde der LUS-DAX mit 25 175,00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 26 398,00 Punkten auf. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 11.11.2025, einen Stand von 24 194,00 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 7,99 Prozent zu. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 26 690,00 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 861,50 Zählern.
Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 9,15 Prozent auf 130,80 EUR), Infineon (+ 7,18 Prozent auf 52,57 EUR), Siemens (+ 1,42 Prozent auf 275,40 EUR), RWE (+ 1,03 Prozent auf 58,74 EUR) und Continental (+ 0,65 Prozent auf 73,98 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Brenntag SE (-4,03 Prozent auf 59,12 EUR), Rheinmetall (-3,22 Prozent auf 825,80 EUR), Zalando (-3,05 Prozent auf 27,38 EUR), Commerzbank (-2,04 Prozent auf 39,35 EUR) und EON SE (-1,36 Prozent auf 18,89 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die EON SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1 845 437 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 238,952 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Blick
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 5,66 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 7,24 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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|Commerzbank
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|Continental AG
|74,14
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|E.ON SE
|19,16
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|Henkel KGaA Vz.
|87,78
|0,37%
|Infineon AG
|51,11
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|Rheinmetall AG
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|RWE AG St.
|59,34
|0,51%
|SAP SE
|211,35
|0,00%
|Siemens AG
|281,20
|1,63%
|Siemens Energy AG
|132,02
|-0,14%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
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|16,96
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|Zalando
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