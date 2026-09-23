Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX fällt zurück

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt mittags.

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 0,88 Prozent schwächer bei 25 463,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25 750,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 449,00 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 26 111,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 23.06.2026, den Wert von 24 922,00 Punkten. Der LUS-DAX lag noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, bei 23 538,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,65 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 26 616,00 Punkten. Bei 21 861,50 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit SAP SE (+ 1,18 Prozent auf 184,48 EUR), Vonovia SE (+ 0,98 Prozent auf 17,54 EUR), MTU Aero Engines (+ 0,95 Prozent auf 361,30 EUR), Rheinmetall (+ 0,86 Prozent auf 999,90 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,56 Prozent auf 504,60 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Scout24 (-3,41 Prozent auf 72,15 EUR), Infineon (-2,11 Prozent auf 58,86 EUR), Allianz (-1,84 Prozent auf 422,30 EUR), Deutsche Bank (-1,69 Prozent auf 32,09 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,54 Prozent auf 57,72 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 091 854 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 211,057 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,32 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at