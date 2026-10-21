Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX klettert zum Ende des Mittwochshandels

Zum Handelsende notierte der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,88 Prozent stärker bei 25 656,00 Punkten.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 25 252,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 711,00 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 21.09.2026, einen Stand von 25 625,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 21.07.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 25 065,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 21.10.2025, einen Stand von 24 323,00 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,44 Prozent zu. Bei 26 616,00 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 21 861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit SAP SE (+ 3,52 Prozent auf 208,65 EUR), Airbus SE (+ 2,70 Prozent auf 198,88 EUR), Bayer (+ 2,64 Prozent auf 44,63 EUR), Siemens Energy (+ 2,55 Prozent auf 133,64 EUR) und Siemens (+ 2,50 Prozent auf 266,75 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Rheinmetall (-3,23 Prozent auf 1 020,00 EUR), Merck (-2,83 Prozent auf 142,25 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,56 Prozent auf 38,45 EUR), Continental (-1,34 Prozent auf 67,74 EUR) und Beiersdorf (-1,17 Prozent auf 81,18 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 8 607 233 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 230,655 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Aktien auf

Im LUS-DAX hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Vonovia SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at