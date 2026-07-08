Hannover Rück Aktie
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
|Kursentwicklung
|
08.07.2026 15:58:41
Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein
Am Mittwoch bewegt sich der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA 1,76 Prozent leichter bei 25 015,50 Punkten.
Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Mittwoch bei 24 821,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 456,00 Punkten erreichte.
LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 08.06.2026, stand der LUS-DAX bei 24 569,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.04.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 23 990,00 Punkte. Der LUS-DAX stand noch vor einem Jahr, am 08.07.2025, bei 24 237,00 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,83 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 25 906,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern markiert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit EON SE (+ 1,26 Prozent auf 19,30 EUR), BASF (+ 1,20 Prozent auf 47,93 EUR), Brenntag SE (+ 0,61 Prozent auf 56,24 EUR), Hannover Rück (+ 0,32 Prozent auf 250,20 EUR) und RWE (-0,14 Prozent auf 56,50 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Vonovia SE (-5,90 Prozent auf 21,06 EUR), Heidelberg Materials (-4,10 Prozent auf 167,05 EUR), Rheinmetall (-4,01 Prozent auf 1 067,00 EUR), SAP SE (-3,86 Prozent auf 138,34 EUR) und Zalando (-3,78 Prozent auf 26,21 EUR).
Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 904 020 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie hat im LUS-DAX mit 214,654 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,00 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,66 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu BASF
|
15:58
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
15:58
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
15:58
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX am Mittwochnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 verliert am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX fällt zurück (finanzen.at)
|
12:26
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX verbucht am Mittwochmittag Verluste (finanzen.at)
|
09:28
|DAX-Handel aktuell: DAX zum Start des Mittwochshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:28
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Start des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Hannover Rück
|08.06.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.05.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|12.05.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.05.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|08.06.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.05.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|12.05.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.05.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|12.05.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.05.26
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|11.05.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.26
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
|05.05.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.05.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|11.05.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|23.03.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|08.06.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.05.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.05.26
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.05.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|BASF
|47,90
|1,14%
|Beiersdorf AG
|77,06
|-1,13%
|Brenntag SE
|56,30
|0,97%
|Deutsche Bank AG
|31,34
|-2,44%
|E.ON SE
|19,20
|1,21%
|Hannover Rück
|250,40
|1,05%
|Heidelberg Materials
|167,20
|-3,94%
|Rheinmetall AG
|1 060,60
|-4,61%
|RWE AG St.
|56,48
|0,00%
|SAP SE
|137,60
|-3,67%
|Siemens AG
|265,80
|-1,48%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|73,48
|-3,04%
|Vonovia SE
|21,06
|-5,26%
|Zalando
|26,22
|-3,67%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|25 032,50
|-1,69%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX tief im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex geben am Mittwoch ab. Die Wall Street präsentiert sich schwächer. An den Märkten in Asien ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.