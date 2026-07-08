Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein

Am Nachmittag ziehen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Am Mittwoch bewegt sich der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA 1,76 Prozent leichter bei 25 015,50 Punkten.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Mittwoch bei 24 821,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 456,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 08.06.2026, stand der LUS-DAX bei 24 569,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.04.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 23 990,00 Punkte. Der LUS-DAX stand noch vor einem Jahr, am 08.07.2025, bei 24 237,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,83 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 25 906,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit EON SE (+ 1,26 Prozent auf 19,30 EUR), BASF (+ 1,20 Prozent auf 47,93 EUR), Brenntag SE (+ 0,61 Prozent auf 56,24 EUR), Hannover Rück (+ 0,32 Prozent auf 250,20 EUR) und RWE (-0,14 Prozent auf 56,50 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Vonovia SE (-5,90 Prozent auf 21,06 EUR), Heidelberg Materials (-4,10 Prozent auf 167,05 EUR), Rheinmetall (-4,01 Prozent auf 1 067,00 EUR), SAP SE (-3,86 Prozent auf 138,34 EUR) und Zalando (-3,78 Prozent auf 26,21 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 904 020 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie hat im LUS-DAX mit 214,654 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,00 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,66 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at