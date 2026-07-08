Hannover Rück Aktie

Hannover Rück für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursentwicklung 08.07.2026 15:58:41

Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein

Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein

Am Nachmittag ziehen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Am Mittwoch bewegt sich der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA 1,76 Prozent leichter bei 25 015,50 Punkten.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Mittwoch bei 24 821,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 456,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 08.06.2026, stand der LUS-DAX bei 24 569,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.04.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 23 990,00 Punkte. Der LUS-DAX stand noch vor einem Jahr, am 08.07.2025, bei 24 237,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,83 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 25 906,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit EON SE (+ 1,26 Prozent auf 19,30 EUR), BASF (+ 1,20 Prozent auf 47,93 EUR), Brenntag SE (+ 0,61 Prozent auf 56,24 EUR), Hannover Rück (+ 0,32 Prozent auf 250,20 EUR) und RWE (-0,14 Prozent auf 56,50 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Vonovia SE (-5,90 Prozent auf 21,06 EUR), Heidelberg Materials (-4,10 Prozent auf 167,05 EUR), Rheinmetall (-4,01 Prozent auf 1 067,00 EUR), SAP SE (-3,86 Prozent auf 138,34 EUR) und Zalando (-3,78 Prozent auf 26,21 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 904 020 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie hat im LUS-DAX mit 214,654 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,00 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,66 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur L&S-DAX-Indikation
Enhaltene Werte
Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu BASF

mehr Nachrichten

Analysen zu Hannover Rück

mehr Analysen
08.06.26 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.05.26 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
12.05.26 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.05.26 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
11.05.26 Hannover Rück Kaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BASF 47,90 1,14% BASF
Beiersdorf AG 77,06 -1,13% Beiersdorf AG
Brenntag SE 56,30 0,97% Brenntag SE
Deutsche Bank AG 31,34 -2,44% Deutsche Bank AG
E.ON SE 19,20 1,21% E.ON SE
Hannover Rück 250,40 1,05% Hannover Rück
Heidelberg Materials 167,20 -3,94% Heidelberg Materials
Rheinmetall AG 1 060,60 -4,61% Rheinmetall AG
RWE AG St. 56,48 0,00% RWE AG St.
SAP SE 137,60 -3,67% SAP SE
Siemens AG 265,80 -1,48% Siemens AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 73,48 -3,04% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 21,06 -5,26% Vonovia SE
Zalando 26,22 -3,67% Zalando

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 25 032,50 -1,69%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 27: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 27
04.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04.07.26 KW 27: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.07.26 KW 27: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX tief im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex geben am Mittwoch ab. Die Wall Street präsentiert sich schwächer. An den Märkten in Asien ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen