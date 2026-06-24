Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX legt den Rückwärtsgang ein

Um 15:56 Uhr gibt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 1,07 Prozent auf 24 656,50 Punkte nach.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24 589,50 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 939,50 Zählern.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bei 24 778,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.03.2026, lag der LUS-DAX noch bei 22 871,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.06.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 23 697,00 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 0,368 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 509,50 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit QIAGEN (+ 5,03 Prozent auf 34,25 EUR), MTU Aero Engines (+ 4,47 Prozent auf 352,90 EUR), Bayer (+ 3,55 Prozent auf 39,97 EUR), Beiersdorf (+ 3,40 Prozent auf 73,68 EUR) und Symrise (+ 3,12 Prozent auf 89,16 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Rheinmetall (-18,40 Prozent auf 951,90 EUR), Infineon (-3,39 Prozent auf 77,83 EUR), Siemens Energy (-3,22 Prozent auf 157,26 EUR), RWE (-2,44 Prozent auf 54,28 EUR) und Siemens (-2,22 Prozent auf 266,20 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 057 596 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 212,672 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4,09 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Mit 7,50 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Redaktion finanzen.at