MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
|LUS-DAX-Performance im Blick
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01.07.2026 12:26:55
Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX liegt mittags im Plus
Am Mittwoch tendiert der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA 0,18 Prozent fester bei 25 055,00 Punkten.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 24 948,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 085,00 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht
Auf Wochensicht stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 01.06.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 25 057,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor drei Monaten, am 01.04.2026, bei 23 308,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.07.2025, lag der LUS-DAX bei 23 703,00 Punkten.
Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 1,99 Prozent zu. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 861,50 Punkte.
LUS-DAX-Top-Flop-Liste
Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 5,78 Prozent auf 1 047,80 EUR), Airbus SE (+ 2,21 Prozent auf 198,74 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,95 Prozent auf 371,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,47 Prozent auf 24,20 EUR) und QIAGEN (+ 1,45 Prozent auf 34,39 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Zalando (-1,85 Prozent auf 24,90 EUR), adidas (-1,73 Prozent auf 176,30 EUR), Vonovia SE (-1,53 Prozent auf 21,26 EUR), Siemens (-1,48 Prozent auf 277,00 EUR) und Deutsche Börse (-1,30 Prozent auf 235,70 EUR) unter Druck.
Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 2 306 207 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Siemens-Aktie mit 205,202 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel
Im LUS-DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,51 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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