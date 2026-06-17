Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags auf grünem Terrain

Am Mittwoch verbucht der LUS-DAX um 15:55 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0,44 Prozent auf 24 864,50 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 24 952,50 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 764,50 Punkten lag.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 23 830,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 17.03.2026, lag der LUS-DAX noch bei 23 711,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 17.06.2025, den Stand von 23 295,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,22 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 25 509,50 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Commerzbank (+ 3,86 Prozent auf 37,70 EUR), Bayer (+ 3,25 Prozent auf 37,18 EUR), Zalando (+ 3,03 Prozent auf 24,49 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,78 Prozent auf 188,65 EUR) und Deutsche Bank (+ 2,35 Prozent auf 30,91 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen BMW (-7,57 Prozent auf 62,76 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,95 Prozent auf 46,95 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3,12 Prozent auf 86,86 EUR), Deutsche Telekom (-3,00 Prozent auf 26,82 EUR) und Porsche Automobil (-2,47 Prozent auf 30,43 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 405 633 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 206,078 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,24 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at