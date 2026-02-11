Deutsche Bank Aktie
Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX notiert am Mittag im Minus
Am Mittwoch bewegt sich der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA 0,26 Prozent tiefer bei 24 950,00 Punkten.
Bei 24 846,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 25 047,50 Punkten den höchsten Stand markierte.
So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, bei 25 279,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.11.2025, stand der LUS-DAX bei 24 194,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.02.2025, wurde der LUS-DAX auf 22 096,00 Punkte taxiert.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,56 Prozent zu. Bei 25 509,50 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 24 214,00 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Die Tops und Flops im LUS-DAX
Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 4,85 Prozent auf 157,90 EUR), Vonovia SE (+ 4,46 Prozent auf 26,21 EUR), RWE (+ 1,27 Prozent auf 54,18 EUR), Brenntag SE (+ 1,23 Prozent auf 59,08 EUR) und Henkel vz (+ 1,09 Prozent auf 81,52 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Commerzbank (-4,93 Prozent auf 33,52 EUR), Zalando (-3,71 Prozent auf 21,57 EUR), Scout24 (-3,20 Prozent auf 72,60 EUR), Continental (-1,59 Prozent auf 70,52 EUR) und Deutsche Bank (-1,49 Prozent auf 31,07 EUR).
Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im LUS-DAX weist die Commerzbank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 412 681 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 199,709 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte
2026 weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Mit 6,02 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
