Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
|Index-Bewegung
|
14.01.2026 12:26:45
Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX notiert am Mittwochmittag im Minus
Am Mittwoch bewegt sich der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA 0,22 Prozent leichter bei 25 326,50 Punkten.
Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 25 309,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 459,50 Punkten lag.
LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Auf Wochensicht kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, mit 24 226,00 Punkten bewertet. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 14.10.2025, bei 24 286,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.01.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 20 295,00 Punkten.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX
Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Bayer (+ 4,62 Prozent auf 40,75 EUR), BMW (+ 2,01 Prozent auf 90,24 EUR), RWE (+ 1,60) Prozent auf 49,02 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,92 Prozent auf 231,10 EUR) und EON SE (+ 0,90 Prozent auf 16,83 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Fresenius Medical Care (FMC) St (-4,93 Prozent auf 37,40 EUR), Zalando (-2,88 Prozent auf 25,62 EUR), Vonovia SE (-2,65 Prozent auf 24,62 EUR), Siemens Energy (-2,19 Prozent auf 127,50 EUR) und Infineon (-1,72 Prozent auf 41,81 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Die Bayer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 2 087 228 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 242,633 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,44 erwartet. Mit 6,16 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Siemens Energy AG
