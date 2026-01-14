Siemens Energy Aktie

Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

Index-Bewegung 14.01.2026 12:26:45

Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX notiert am Mittwochmittag im Minus

Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX notiert am Mittwochmittag im Minus

Der LUS-DAX zeigt sich heute im Minus.

Am Mittwoch bewegt sich der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA 0,22 Prozent leichter bei 25 326,50 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 25 309,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 459,50 Punkten lag.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, mit 24 226,00 Punkten bewertet. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 14.10.2025, bei 24 286,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.01.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 20 295,00 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Bayer (+ 4,62 Prozent auf 40,75 EUR), BMW (+ 2,01 Prozent auf 90,24 EUR), RWE (+ 1,60) Prozent auf 49,02 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,92 Prozent auf 231,10 EUR) und EON SE (+ 0,90 Prozent auf 16,83 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Fresenius Medical Care (FMC) St (-4,93 Prozent auf 37,40 EUR), Zalando (-2,88 Prozent auf 25,62 EUR), Vonovia SE (-2,65 Prozent auf 24,62 EUR), Siemens Energy (-2,19 Prozent auf 127,50 EUR) und Infineon (-1,72 Prozent auf 41,81 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Bayer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 2 087 228 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 242,633 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,44 erwartet. Mit 6,16 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens Energy AG

Analysen zu Siemens Energy AG

14.01.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.01.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
14.01.26 Siemens Energy Equal Weight Barclays Capital
13.01.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
13.01.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Bayer 42,11 1,13% Bayer
BMW AG 89,80 -0,93% BMW AG
E.ON SE 17,10 1,09% E.ON SE
Fresenius Medical Care (FMC) St. 36,76 -0,30% Fresenius Medical Care (FMC) St.
Heidelberg Materials 231,30 0,30% Heidelberg Materials
Infineon AG 41,46 0,06% Infineon AG
Porsche Automobil Holding SE 38,09 -0,52% Porsche Automobil Holding SE
RWE AG St. 50,22 1,37% RWE AG St.
SAP SE 205,25 0,05% SAP SE
Siemens Energy AG 128,50 1,46% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 102,65 -1,20% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 25,35 2,42% Vonovia SE
Zalando 25,60 0,16% Zalando

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 25 288,00 -0,03%

ATX im Minus -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag etwas leichter. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

