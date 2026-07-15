Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|LUS-DAX im Fokus
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15.07.2026 17:58:28
Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer
Der LUS-DAX schloss nahezu unverändert (minus 0,16 Prozent) bei 25 000,50 Punkten.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 24 831,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 135,50 Punkten verzeichnete.
LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.06.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24 877,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.04.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 24 062,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 15.07.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 24 016,00 Punkte.
Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 1,77 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 25 906,50 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 3,51 Prozent auf 74,40 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,47 Prozent auf 174,30 EUR), BMW (+ 2,79 Prozent auf 58,92 EUR), Scout24 (+ 2,68 Prozent auf 74,70 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,60 Prozent auf 46,29 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Infineon (-6,28 Prozent auf 67,31 EUR), BASF (-2,99 Prozent auf 47,94 EUR), Bayer (-2,87 Prozent auf 47,71 EUR), Commerzbank (-2,56 Prozent auf 38,03 EUR) und Siemens Energy (-1,26 Prozent auf 152,18 EUR).
Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 4 839 882 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 207,412 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Werte auf
Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,01 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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