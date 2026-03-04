Bayer Aktie

Bayer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

LUS-DAX-Kursentwicklung 04.03.2026 17:59:08

Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Ende des Mittwochshandels

Letztendlich zeigten sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Letztendlich zeigten sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Letztendlich gewann der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,89 Prozent auf 24 215,50 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 23 707,50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 243,50 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 04.02.2026, wurde der LUS-DAX auf 24 673,00 Punkte taxiert. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 04.12.2025, einen Wert von 23 885,00 Punkten auf. Der LUS-DAX stand noch vor einem Jahr, am 04.03.2025, bei 22 775,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 verlor der Index bereits um 1,43 Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 23 594,00 Zählern.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Daimler Truck (+ 5,52 Prozent auf 42,02 EUR), Infineon (+ 5,43 Prozent auf 43,95 EUR), Siemens Energy (+ 4,73 Prozent auf 162,75 EUR), Rheinmetall (+ 3,70 Prozent auf 1 638,50 EUR) und Siemens Healthineers (+ 3,34 Prozent auf 41,41 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Brenntag SE (-4,33 Prozent auf 47,05 EUR), adidas (-3,60 Prozent auf 141,80 EUR), Symrise (-3,09 Prozent auf 70,94 EUR), Bayer (-2,38 Prozent auf 37,40 EUR) und Vonovia SE (-1,24 Prozent auf 26,39 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf

Die Bayer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 9 109 029 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 195,098 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 3,19 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Unter den Aktien im Index präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,69 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

