04.03.2026 15:59:54
Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht nachmittags Gewinne
Der LUS-DAX klettert im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 0,67 Prozent auf 24 161,00 Punkte.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 23 707,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 24 218,00 Einheiten.
LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.02.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24 673,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.12.2025, wurde der LUS-DAX mit 23 885,00 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 04.03.2025, stand der LUS-DAX bei 22 775,00 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,65 Prozent abwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 25 509,50 Punkten. Bei 23 594,00 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Daimler Truck (+ 5,17 Prozent auf 41,88 EUR), Infineon (+ 3,65 Prozent auf 43,20 EUR), Rheinmetall (+ 3,54 Prozent auf 1 636,00 EUR), Siemens Healthineers (+ 2,85 Prozent auf 41,21 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,44 Prozent auf 47,89 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Bayer (-4,57 Prozent auf 36,56 EUR), adidas (-4,49 Prozent auf 140,50 EUR), Brenntag SE (-4,29 Prozent auf 47,07 EUR), Symrise (-3,06 Prozent auf 70,96 EUR) und Vonovia SE (-0,79 Prozent auf 26,51 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf
Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. 3 606 613 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 195,098 Mrd. Euro heraus.
Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf
Die Porsche Automobil-Aktie weist mit 3,19 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Mit 6,69 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
