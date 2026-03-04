Brenntag Aktie

Brenntag für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0

Index im Blick 04.03.2026 15:59:54

Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht nachmittags Gewinne

Aktuell zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Der LUS-DAX klettert im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 0,67 Prozent auf 24 161,00 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 23 707,50 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 24 218,00 Einheiten.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.02.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24 673,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.12.2025, wurde der LUS-DAX mit 23 885,00 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 04.03.2025, stand der LUS-DAX bei 22 775,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,65 Prozent abwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 25 509,50 Punkten. Bei 23 594,00 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Daimler Truck (+ 5,17 Prozent auf 41,88 EUR), Infineon (+ 3,65 Prozent auf 43,20 EUR), Rheinmetall (+ 3,54 Prozent auf 1 636,00 EUR), Siemens Healthineers (+ 2,85 Prozent auf 41,21 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,44 Prozent auf 47,89 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Bayer (-4,57 Prozent auf 36,56 EUR), adidas (-4,49 Prozent auf 140,50 EUR), Brenntag SE (-4,29 Prozent auf 47,07 EUR), Symrise (-3,06 Prozent auf 70,96 EUR) und Vonovia SE (-0,79 Prozent auf 26,51 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. 3 606 613 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 195,098 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf

Die Porsche Automobil-Aktie weist mit 3,19 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Mit 6,69 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

04.03.26 Brenntag Equal Weight Barclays Capital
04.03.26 Brenntag Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.02.26 Brenntag Sell UBS AG
03.02.26 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 Brenntag Equal Weight Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel

adidas 148,05 4,70% adidas
Bayer 37,94 0,18% Bayer
Beiersdorf AG 83,08 -1,00% Beiersdorf AG
Brenntag SE 47,02 -0,63% Brenntag SE
Daimler Truck 42,01 -0,07% Daimler Truck
DHL Group (ex Deutsche Post) 46,56 -3,90% DHL Group (ex Deutsche Post)
Infineon AG 43,96 -0,64% Infineon AG
Porsche Automobil Holding SE 34,39 0,50% Porsche Automobil Holding SE
Rheinmetall AG 1 610,00 -2,10% Rheinmetall AG
SAP SE 168,20 -0,17% SAP SE
Siemens Healthineers AG 40,67 -2,07% Siemens Healthineers AG
Symrise AG 72,38 1,74% Symrise AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 94,54 -0,04% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 26,39 -0,34% Vonovia SE

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 24 198,50 -0,31%

