Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht schlussendlich Verluste

Der LUS-DAX fiel im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,49 Prozent auf 23 873,50 Punkte.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 23 860,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 24 116,50 Zähler.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX lag vor einem Monat, am 29.03.2026, bei 22 037,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.01.2026, lag der LUS-DAX bei 24 471,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.04.2025, lag der LUS-DAX noch bei 22 517,00 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 2,82 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 25 509,50 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell adidas (+ 8,35 Prozent auf 149,30 EUR), Scout24 (+ 6,67 Prozent auf 72,00 EUR), Infineon (+ 5,49 Prozent auf 55,70 EUR), Airbus SE (+ 5,13 Prozent auf 174,56 EUR) und Symrise (+ 3,05 Prozent auf 75,68 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Siemens Healthineers (-3,72 Prozent auf 33,95 EUR), Hannover Rück (-3,54 Prozent auf 256,20 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-3,23 Prozent auf 526,60 EUR), Merck (-2,92 Prozent auf 108,20 EUR) und Beiersdorf (-2,85 Prozent auf 70,16 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 8 057 652 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 191,976 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,13 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,84 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at