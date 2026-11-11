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Kursentwicklung im Fokus 11.11.2026 09:28:53

Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start fester

Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start fester

Das macht der LUS-DAX aktuell.

Am Mittwoch springt der LUS-DAX um 09:27 Uhr via XETRA um 0,15 Prozent auf 26 595,00 Punkte an.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 26 658,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26 522,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 25 175,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, wurde der LUS-DAX mit 26 398,00 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24 194,00 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,26 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26 690,00 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 6,86 Prozent auf 128,06 EUR), Infineon (+ 5,87 Prozent auf 51,93 EUR), Siemens (+ 2,21 Prozent auf 277,55 EUR), HOCHTIEF (+ 2,19 Prozent auf 374,00 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,33 Prozent auf 33,56 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Brenntag SE (-3,08 Prozent auf 59,70 EUR), EON SE (-1,25 Prozent auf 18,91 EUR), Zalando (-0,92 Prozent auf 27,98 EUR), Henkel vz (-0,82 Prozent auf 86,64 EUR) und Rheinmetall (-0,76 Prozent auf 846,80 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Im LUS-DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 532 654 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 238,952 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 5,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Vonovia SE-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,24 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Henkel KGaA Vz. 87,78 0,37% Henkel KGaA Vz.
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Rheinmetall AG 771,30 -4,09% Rheinmetall AG
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