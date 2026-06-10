Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start schwächer

Der LUS-DAX fällt am dritten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zurück.

Der LUS-DAX sinkt im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0,40 Prozent auf 24 423,00 Punkte.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Mittwoch bei 24 404,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 520,50 Punkten erreichte.

LUS-DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, mit 24 402,00 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 10.03.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 23 815,00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor einem Jahr, am 10.06.2025, bei 23 987,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 sank der Index bereits um 0,582 Prozent. 25 509,50 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 21 861,50 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell QIAGEN (+ 2,08 Prozent auf 32,40 EUR), Infineon (+ 1,88 Prozent auf 77,08 EUR), Fresenius SE (+ 1,64 Prozent auf 37,78 EUR), Symrise (+ 1,60 Prozent auf 82,52 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,30 Prozent auf 28,14 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen SAP SE (-2,25 Prozent auf 151,22 EUR), Heidelberg Materials (-0,72 Prozent auf 173,30 EUR), Scout24 (-0,67 Prozent auf 74,60 EUR), RWE (-0,43 Prozent auf 55,80 EUR) und Merck (-0,36 Prozent auf 137,65 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 404 631 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Siemens-Aktie mit 204,287 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 3,65 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,06 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at