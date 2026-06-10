Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|XETRA-Handel im Fokus
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10.06.2026 09:29:00
Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start schwächer
Der LUS-DAX sinkt im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0,40 Prozent auf 24 423,00 Punkte.
Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Mittwoch bei 24 404,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 520,50 Punkten erreichte.
LUS-DAX seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, mit 24 402,00 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 10.03.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 23 815,00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor einem Jahr, am 10.06.2025, bei 23 987,00 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 sank der Index bereits um 0,582 Prozent. 25 509,50 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 21 861,50 Zählern.
Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell QIAGEN (+ 2,08 Prozent auf 32,40 EUR), Infineon (+ 1,88 Prozent auf 77,08 EUR), Fresenius SE (+ 1,64 Prozent auf 37,78 EUR), Symrise (+ 1,60 Prozent auf 82,52 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,30 Prozent auf 28,14 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen SAP SE (-2,25 Prozent auf 151,22 EUR), Heidelberg Materials (-0,72 Prozent auf 173,30 EUR), Scout24 (-0,67 Prozent auf 74,60 EUR), RWE (-0,43 Prozent auf 55,80 EUR) und Merck (-0,36 Prozent auf 137,65 EUR).
Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 404 631 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Siemens-Aktie mit 204,287 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Blick
Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 3,65 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,06 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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