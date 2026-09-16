Porsche Automobil Aktie

Porsche Automobil für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038

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MDAX im Blick 16.09.2026 12:26:53

Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX am Mittag freundlich

Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX am Mittag freundlich

Kaum verändert zeigt sich der MDAX heute.

Der MDAX gewinnt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr 0,01 Prozent auf 31 138,92 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 347,739 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,319 Prozent auf 31 234,92 Punkte an der Kurstafel, nach 31 135,75 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 31 273,72 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 31 020,62 Punkten erreichte.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verlor der MDAX bereits um 1,28 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, den Stand von 32 464,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.06.2026, lag der MDAX-Kurs bei 32 586,54 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 16.09.2025, einen Stand von 30 100,16 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 0,514 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 26 803,25 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit Elmos Semiconductor (+ 6,06 Prozent auf 143,60 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,50 Prozent auf 66,50 EUR), Siltronic (+ 3,24 Prozent auf 70,20 EUR), JENOPTIK (+ 2,72 Prozent auf 38,52 EUR) und AIXTRON SE (+ 2,52 Prozent auf 34,11 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil DEUTZ (-3,00 Prozent auf 11,64 EUR), Bechtle (-2,60 Prozent auf 34,52 EUR), Porsche Automobil (-2,05 Prozent auf 28,67 EUR), Porsche vz (-1,62 Prozent auf 44,39 EUR) und IONOS (-1,51 Prozent auf 33,96 EUR) unter Druck.

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 749 650 Aktien gehandelt. Im MDAX hat die Porsche vz-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 40,321 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der MDAX-Mitglieder

Unter den MDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,13 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Historische Kursdaten
Die Tops und Flops im MDAX?
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Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 33,76 1,75% AIXTRON SE
Bechtle AG 34,68 -1,42% Bechtle AG
DEUTZ AG 11,54 -4,39% DEUTZ AG
Elmos Semiconductor 139,00 2,96% Elmos Semiconductor
freenet AG 24,76 -1,04% freenet AG
IONOS 34,04 -0,93% IONOS
JENOPTIK AG 38,46 2,78% JENOPTIK AG
Lufthansa AG 7,57 0,08% Lufthansa AG
Porsche Automobil Holding SE 28,55 -2,16% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 44,90 -0,11% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Siltronic AG 69,85 3,10% Siltronic AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 66,05 2,96% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
thyssenkrupp AG 15,22 0,66% thyssenkrupp AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 31 276,77 0,45%

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