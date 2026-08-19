Schaeffler Aktie
WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100
|Marktbericht
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19.08.2026 15:58:56
Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX am Mittwochnachmittag mit Kursplus
Der MDAX steigt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,12 Prozent auf 31 879,22 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 356,826 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,083 Prozent stärker bei 31 866,32 Punkten in den Mittwochshandel, nach 31 839,83 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des MDAX betrug 31 983,33 Punkte, das Tagestief hingegen 31 760,44 Zähler.
MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verlor der MDAX bereits um 1,92 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, einen Stand von 31 864,73 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 31 331,71 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.08.2025, wies der MDAX einen Stand von 30 984,89 Punkten auf.
Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,90 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten registriert.
Top- und Flop-Aktien im MDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell Aurubis (+ 4,29 Prozent auf 172,60 EUR), K+S (+ 3,06 Prozent auf 15,14 EUR), Salzgitter (+ 3,05 Prozent auf 52,45 EUR), Sartorius vz (+ 2,45 Prozent auf 234,50 EUR) und Schaeffler (+ 1,93 Prozent auf 7,39 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,15 Prozent auf 75,35 EUR), AUTO1 (-2,60 Prozent auf 20,20 EUR), HENSOLDT (-2,38 Prozent auf 91,90 EUR), Elmos Semiconductor (-2,34 Prozent auf 142,20 EUR) und JENOPTIK (-2,24 Prozent auf 39,22 EUR).
MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1 121 692 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 39,360 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick
Die Porsche Automobil-Aktie weist mit 3,27 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,46 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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