Der MDAX bewegte sich am dritten Tag der Woche im Minus.

Letztendlich sank der MDAX im XETRA-Handel um 0,46 Prozent auf 28 659,53 Punkte. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 329,813 Mrd. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der MDAX 0,164 Prozent fester bei 28 838,73 Punkten, nach 28 791,63 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 29 070,11 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 28 624,97 Punkten lag.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 0,545 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, mit 29 876,31 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, betrug der MDAX-Kurs 32 267,44 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, wies der MDAX einen Stand von 29 015,89 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 7,49 Prozent nach unten. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26 803,25 Zählern.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell Aroundtown SA (+ 4,92 Prozent auf 1,66 EUR), TAG Immobilien (+ 2,30 Prozent auf 11,57 EUR), thyssenkrupp (+ 2,19 Prozent auf 10,26 EUR), LEG Immobilien (+ 1,87 Prozent auf 51,80 EUR) und RENK (+ 1,81 Prozent auf 32,61 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-7,48 Prozent auf 40,82 EUR), Elmos Semiconductor (-6,80 Prozent auf 93,20 EUR), Siltronic (-6,61 Prozent auf 46,74 EUR), Nordex (-6,49 Prozent auf 33,70 EUR) und AIXTRON SE (-4,85 Prozent auf 25,51 EUR).

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Aroundtown SA-Aktie. 4 566 814 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX hat die Porsche vz-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 38,608 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,12 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,19 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at