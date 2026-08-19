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MDAX-Performance im Blick 19.08.2026 17:58:54

Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX letztendlich mit Zuschlägen

Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX letztendlich mit Zuschlägen

So bewegte sich der MDAX am dritten Tag der Woche zum Handelsende.

Schlussendlich ging der MDAX den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0,04 Prozent) bei 31 853,69 Punkten aus dem Mittwochshandel. Damit sind die enthaltenen Werte 356,826 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,083 Prozent auf 31 866,32 Punkte an der Kurstafel, nach 31 839,83 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 31 983,33 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 31 760,44 Zählern.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 2,00 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 31 864,73 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 31 331,71 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, wies der MDAX einen Stand von 30 984,89 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,82 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten erreicht.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit Aurubis (+ 4,41 Prozent auf 172,80 EUR), K+S (+ 3,27 Prozent auf 15,17 EUR), Sartorius vz (+ 2,53 Prozent auf 234,70 EUR), Porsche Automobil (+ 2,14 Prozent auf 27,72 EUR) und Evonik (+ 1,98 Prozent auf 18,55 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-6,30 Prozent auf 72,90 EUR), Elmos Semiconductor (-4,12 Prozent auf 139,60 EUR), JENOPTIK (-3,39 Prozent auf 38,76 EUR), AUTO1 (-3,09 Prozent auf 20,10 EUR) und AIXTRON SE (-3,07 Prozent auf 37,30 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 2 641 748 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 39,360 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 3,27 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,46 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Die Tops und Flops im MDAX?
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
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AIXTRON SE 37,39 0,00% AIXTRON SE
Aurubis 171,60 -0,17% Aurubis
AUTO1 20,40 2,51% AUTO1
Elmos Semiconductor 139,00 -0,57% Elmos Semiconductor
Evonik AG 18,24 -1,30% Evonik AG
freenet AG 24,12 -0,74% freenet AG
JENOPTIK AG 38,88 0,21% JENOPTIK AG
K+S AG 15,50 1,37% K+S AG
Lufthansa AG 7,78 -0,97% Lufthansa AG
Porsche Automobil Holding SE 27,81 -0,11% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 45,06 2,27% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Sartorius AG Vz. 246,90 5,42% Sartorius AG Vz.
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 72,90 -0,27% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
thyssenkrupp AG 12,84 -1,35% thyssenkrupp AG

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