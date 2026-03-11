Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX liegt im Minus

Am Mittwoch verbucht der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,66 Prozent auf 29 528,04 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 342,749 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,538 Prozent auf 29 563,30 Punkte an der Kurstafel, nach 29 723,08 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 29 233,03 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 29 571,44 Punkten verzeichnete.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 1,92 Prozent. Vor einem Monat, am 11.02.2026, wies der MDAX einen Stand von 31 618,89 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.12.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 29 920,08 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 11.03.2025, einen Stand von 28 550,92 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,69 Prozent nach unten. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 32 383,56 Punkten. Bei 28 488,77 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell WACKER CHEMIE (+ 6,77 Prozent auf 73,35 EUR), Evonik (+ 2,38 Prozent auf 14,21 EUR), HUGO BOSS (+ 2,20 Prozent auf 36,64 EUR), AIXTRON SE (+ 2,02 Prozent auf 32,27 EUR) und LANXESS (+ 1,55 Prozent auf 13,76 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil Delivery Hero (-4,76 Prozent auf 17,52 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2,92 Prozent auf 91,35 EUR), flatexDEGIRO (-2,84 Prozent auf 32,82 EUR), IONOS (-2,57 Prozent auf 22,75 EUR) und KION GROUP (-2,31 Prozent auf 49,58 EUR).

Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 1 651 658 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 34,099 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

KGV und Dividende der MDAX-Werte

Die TeamViewer-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,59 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

