thyssenkrupp Aktie
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
|Kursverlauf
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28.10.2026 17:58:44
Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX liegt zum Handelsende im Minus
Am Mittwoch fiel der MDAX via XETRA schlussendlich um 0,31 Prozent auf 30 401,03 Punkte zurück. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 340,058 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,240 Prozent fester bei 30 568,67 Punkten, nach 30 495,47 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 30 739,16 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 30 380,08 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 1,55 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.09.2026, bewegte sich der MDAX bei 30 895,59 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 32 395,32 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.10.2025, wies der MDAX einen Stand von 30 236,96 Punkten auf.
Der Index sank seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,87 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX
Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,27 Prozent auf 52,90 EUR), Porsche vz (+ 4,15 Prozent auf 44,68 EUR), AIXTRON SE (+ 3,35 Prozent auf 31,47 EUR), AUMOVIO (+ 2,59 Prozent auf 33,70 EUR) und JENOPTIK (+ 2,41 Prozent auf 40,84 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen thyssenkrupp (-16,93 Prozent auf 12,19 EUR), Salzgitter (-6,81 Prozent auf 43,76 EUR), TRATON (-2,02 Prozent auf 32,00 EUR), Ströer SE (-1,90 Prozent auf 36,22 EUR) und DWS Group GmbH (-1,65 Prozent auf 65,45 EUR).
Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im MDAX ist die thyssenkrupp-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 219 926 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 38,189 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Diese Dividenden zahlen die MDAX-Aktien
Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die Aroundtown SA-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,41 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu thyssenkrupp AG
|14:21
|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|10:35
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:21
|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|10:35
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:21
|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|10:35
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|17.04.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|23.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|15.10.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|33,98
|9,93%
|Aroundtown SA
|1,47
|1,94%
|AUMOVIO
|34,25
|1,93%
|DWS Group GmbH & Co. KGaA
|66,20
|1,38%
|JENOPTIK AG
|41,20
|1,18%
|Porsche Automobil Holding SE
|25,57
|2,04%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|45,91
|2,84%
|Salzgitter
|48,38
|6,28%
|Ströer SE & Co. KGaA
|37,16
|2,54%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|55,20
|4,55%
|thyssenkrupp AG
|12,46
|2,26%
|TRATON
|31,98
|-0,12%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|30 798,65
|1,23%
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