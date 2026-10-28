thyssenkrupp Aktie

thyssenkrupp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursverlauf 28.10.2026 17:58:44

Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX liegt zum Handelsende im Minus

Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX liegt zum Handelsende im Minus

MDAX-Kurs am dritten Tag der Woche zum Handelsende.

Am Mittwoch fiel der MDAX via XETRA schlussendlich um 0,31 Prozent auf 30 401,03 Punkte zurück. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 340,058 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,240 Prozent fester bei 30 568,67 Punkten, nach 30 495,47 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 30 739,16 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 30 380,08 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 1,55 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.09.2026, bewegte sich der MDAX bei 30 895,59 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 32 395,32 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.10.2025, wies der MDAX einen Stand von 30 236,96 Punkten auf.

Der Index sank seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,87 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,27 Prozent auf 52,90 EUR), Porsche vz (+ 4,15 Prozent auf 44,68 EUR), AIXTRON SE (+ 3,35 Prozent auf 31,47 EUR), AUMOVIO (+ 2,59 Prozent auf 33,70 EUR) und JENOPTIK (+ 2,41 Prozent auf 40,84 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen thyssenkrupp (-16,93 Prozent auf 12,19 EUR), Salzgitter (-6,81 Prozent auf 43,76 EUR), TRATON (-2,02 Prozent auf 32,00 EUR), Ströer SE (-1,90 Prozent auf 36,22 EUR) und DWS Group GmbH (-1,65 Prozent auf 65,45 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im MDAX ist die thyssenkrupp-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 219 926 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 38,189 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Aktien

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die Aroundtown SA-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,41 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im MDAX?
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

mehr Nachrichten

Analysen zu thyssenkrupp AG

mehr Analysen
14:21 thyssenkrupp Kaufen DZ BANK
10:35 thyssenkrupp Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.10.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 33,98 9,93% AIXTRON SE
Aroundtown SA 1,47 1,94% Aroundtown SA
AUMOVIO 34,25 1,93% AUMOVIO
DWS Group GmbH & Co. KGaA 66,20 1,38% DWS Group GmbH & Co. KGaA
JENOPTIK AG 41,20 1,18% JENOPTIK AG
Porsche Automobil Holding SE 25,57 2,04% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 45,91 2,84% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Salzgitter 48,38 6,28% Salzgitter
Ströer SE & Co. KGaA 37,16 2,54% Ströer SE & Co. KGaA
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 55,20 4,55% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
thyssenkrupp AG 12,46 2,26% thyssenkrupp AG
TRATON 31,98 -0,12% TRATON

Indizes in diesem Artikel

MDAX 30 798,65 1,23%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach EZB-Zinsentscheid: ATX schließt höher -- DAX schlussendlich über 26.000-Marke -- Asiens Börsen geben letztlich mehrheitlich ab - Nikkei stark
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich im Handel am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt notierte ebenso in der Gewinnzone. Die US-Börsen bewegen sich in der Verlustzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen