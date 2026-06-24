Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX mittags schwächer

Am Mittwoch gibt der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0,96 Prozent auf 31 821,85 Punkte nach. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 354,175 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,101 Prozent auf 32 096,75 Punkte an der Kurstafel, nach 32 129,10 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 32 111,15 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 31 771,94 Zählern.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche fiel der MDAX bereits um 2,71 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wurde der MDAX auf 32 108,27 Punkte taxiert. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 24.03.2026, den Wert von 28 125,11 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.06.2025, stand der MDAX bei 29 957,56 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,72 Prozent. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 9,62 Prozent auf 79,80 EUR), PUMA SE (+ 3,79 Prozent auf 27,13 EUR), Lufthansa (+ 1,96 Prozent auf 9,37 EUR), Evonik (+ 1,32 Prozent auf 16,13 EUR) und LANXESS (+ 1,21 Prozent auf 16,76 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen RENK (-5,96 Prozent auf 43,01 EUR), HENSOLDT (-5,58 Prozent auf 67,32 EUR), DEUTZ (-4,88 Prozent auf 9,16 EUR), KION GROUP (-3,98 Prozent auf 39,29 EUR) und Nordex (-3,16 Prozent auf 44,10 EUR).

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Im MDAX ist die thyssenkrupp-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 505 569 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 40,735 Mrd. Euro heraus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im MDAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,26 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at