Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX nachmittags im Plus

Der MDAX verbucht im XETRA-Handel um 15:42 Uhr Gewinne in Höhe von 0,64 Prozent auf 32 016,81 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 348,502 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,355 Prozent auf 31 699,90 Punkte an der Kurstafel, nach 31 812,87 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 32 069,68 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 31 621,49 Punkten lag.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 0,860 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 22.06.2026, wies der MDAX 32 574,46 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 22.04.2026, lag der MDAX bei 31 176,64 Punkten. Der MDAX stand vor einem Jahr, am 22.07.2025, bei 31 127,86 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,35 Prozent nach oben. Bei 33 547,52 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26 803,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell WACKER CHEMIE (+ 5,42 Prozent auf 91,40 EUR), Porsche vz (+ 4,49 Prozent auf 46,73 EUR), DEUTZ (+ 4,05 Prozent auf 9,89 EUR), Sartorius vz (+ 3,04 Prozent auf 223,80 EUR) und Talanx (+ 2,26 Prozent auf 113,20 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen Salzgitter (-2,45 Prozent auf 53,65 EUR), Lufthansa (-1,83 Prozent auf 8,79 EUR), Siltronic (-1,58 Prozent auf 84,00 EUR), AIXTRON SE (-1,34 Prozent auf 41,87 EUR) und JENOPTIK (-1,30 Prozent auf 39,54 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im MDAX weist die TUI-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 096 778 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Porsche vz mit 40,767 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,79 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,38 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at