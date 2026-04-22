Porsche vz. Aktie
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
Kursentwicklung im Fokus
|
22.04.2026 09:29:12
Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX notiert zum Start im Plus
Der MDAX klettert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,49 Prozent auf 31 500,42 Punkte. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 375,046 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der MDAX 0,432 Prozent fester bei 31 483,30 Punkten, nach 31 347,93 Punkten am Vortag.
Der MDAX verzeichnete bei 31 463,90 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 31 513,19 Einheiten.
MDAX-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 0,501 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wurde der MDAX mit 27 796,28 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 22.01.2026, wies der MDAX einen Stand von 31 687,04 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 22.04.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 27 278,11 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 1,68 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26 803,25 Punkten.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX
Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell Salzgitter (+ 4,89 Prozent auf 53,60 EUR), LANXESS (+ 2,92 Prozent auf 18,70 EUR), HOCHTIEF (+ 2,70 Prozent auf 464,60 EUR), WACKER CHEMIE (+ 2,50 Prozent auf 96,35 EUR) und K+S (+ 2,30 Prozent auf 15,14 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen Delivery Hero (-1,48 Prozent auf 20,02 EUR), IONOS (-1,43 Prozent auf 27,52 EUR), Sartorius vz (-1,15 Prozent auf 241,00 EUR), Ströer SE (-0,90 Prozent auf 37,34 EUR) und Lufthansa (-0,78 Prozent auf 7,64 EUR).
MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 586 423 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX hat die Porsche vz-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 37,643 Mrd. Euro den größten Anteil.
MDAX-Fundamentaldaten im Blick
2026 weist die TUI-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Mit 7,46 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Weitere Links:
Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA
|
09:29
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
|
21.04.26
|Ströer stellt Vorstand neu auf - Müller führt Konzern künftig alleine (dpa-AFX)
|
16.04.26
|MDAX-Wert Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ströer SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
16.04.26
|MDAX aktuell: MDAX-Anleger greifen zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
|
13.04.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
13.04.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX präsentiert sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
10.04.26
|MDAX aktuell: MDAX zum Ende des Freitagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
10.04.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX nachmittags fester (finanzen.at)
Analysen zu Lufthansa AG
|21.04.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|20.04.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|17.04.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Delivery Hero
|19,94
|-0,45%
|freenet AG
|27,32
|0,22%
|HOCHTIEF AG
|455,80
|1,65%
|IONOS
|27,72
|-0,22%
|K+S AG
|15,83
|7,91%
|LANXESS AG
|18,67
|3,61%
|Lufthansa AG
|7,55
|-1,72%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|42,50
|1,67%
|Salzgitter
|52,50
|3,96%
|Sartorius AG Vz.
|239,40
|-0,46%
|Schaeffler AG
|8,49
|2,66%
|Ströer SE & Co. KGaA
|37,88
|0,91%
|TUI AG
|7,03
|-2,14%
|WACKER CHEMIE AG
|97,25
|5,14%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|31 230,74
|-0,37%