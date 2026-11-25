In Frankfurt ist heute ein stabiler Handel zu beobachten.

Am Mittwoch verliert der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,18 Prozent auf 28 740,84 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 329,813 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,164 Prozent auf 28 838,73 Punkte an der Kurstafel, nach 28 791,63 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 29 070,11 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 28 720,27 Punkten lag.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gab der MDAX bereits um 0,263 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, betrug der MDAX-Kurs 29 876,31 Punkte. Der MDAX lag vor drei Monaten, am 25.08.2026, bei 32 267,44 Punkten. Der MDAX lag vor einem Jahr, am 25.11.2025, bei 29 015,89 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 7,23 Prozent. 33 547,52 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit Aroundtown SA (+ 5,74 Prozent auf 1,68 EUR), TAG Immobilien (+ 2,74 Prozent auf 11,62 EUR), Schaeffler (+ 2,14) Prozent auf 5,02 EUR), Porsche Automobil (+ 2,04 Prozent auf 23,05 EUR) und LEG Immobilien (+ 1,97 Prozent auf 51,85 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen Siltronic (-5,97 Prozent auf 47,06 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5,53 Prozent auf 41,68 EUR), Elmos Semiconductor (-5,30 Prozent auf 94,70 EUR), flatexDEGIRO (-3,34 Prozent auf 23,12 EUR) und Nordex (-3,33 Prozent auf 34,84 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aroundtown SA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 3 356 732 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX hat die Porsche vz-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 38,608 Mrd. Euro den größten Anteil.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie mit 5,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,19 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at