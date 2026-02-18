LEG Immobilien Aktie
WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110
|Index-Performance
|
18.02.2026 17:59:05
Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX schlussendlich auf grünem Terrain
Am Mittwoch legte der MDAX via XETRA zum Handelsende um 1,07 Prozent auf 31 780,89 Punkte zu. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 372,480 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der MDAX 0,063 Prozent fester bei 31 464,18 Punkten, nach 31 444,33 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des MDAX lag heute bei 31 789,74 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 31 370,31 Punkten erreichte.
MDAX auf Jahressicht
Auf Wochensicht gewann der MDAX bereits um 1,28 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 31 899,26 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 18.11.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 28 493,43 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.02.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 28 306,85 Punkten.
Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,59 Prozent zu. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 32 383,56 Punkten. Bei 30 597,95 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX
Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit HOCHTIEF (+ 5,03 Prozent auf 404,80 EUR), RENK (+ 4,83 Prozent auf 61,03 EUR), Delivery Hero (+ 4,71 Prozent auf 21,57 EUR), thyssenkrupp (+ 3,59 Prozent auf 11,12 EUR) und Sartorius vz (+ 3,28 Prozent auf 233,00 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil TAG Immobilien (-3,74 Prozent auf 15,95 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-3,39 Prozent auf 66,95 EUR), LEG Immobilien (-3,35 Prozent auf 66,30 EUR), Aroundtown SA (-1,97 Prozent auf 2,88 EUR) und Fraport (-1,75 Prozent auf 84,10 EUR).
Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen
Die Aroundtown SA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 4 224 083 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 37,797 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick
Die TeamViewer-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die Ströer SE-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,91 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Nachrichten zu LEG Immobilien
|
16:01
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX leichter (finanzen.at)
|
18.02.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
17.02.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt mittags zurück (finanzen.at)
|
17.02.26
|EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
12.02.26
|MDAX aktuell: MDAX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12.02.26
|Gewinne in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
11.02.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
|
11.02.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX fällt am Nachmittag (finanzen.at)
Analysen zu LEG Immobilien
|28.01.26
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|26.01.26
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.01.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.01.26
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Aroundtown SA
|3,00
|3,59%
|Delivery Hero
|20,42
|-4,67%
|Fraport AG
|83,55
|-0,36%
|HOCHTIEF AG
|396,60
|-0,50%
|LEG Immobilien
|67,85
|2,18%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|41,75
|-0,67%
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|67,00
|-0,30%
|RENK
|61,11
|0,43%
|Sartorius AG Vz.
|231,00
|-0,30%
|Ströer SE & Co. KGaA
|34,10
|-0,73%
|TAG Immobilien AG
|16,37
|2,63%
|TeamViewer
|4,75
|-0,75%
|thyssenkrupp AG
|10,76
|-2,40%
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|98,05
|0,05%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|31 537,15
|-0,65%
