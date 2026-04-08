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Index im Blick 08.04.2026 12:26:51

Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX stürmt am Mittwochmittag vor

Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX stürmt am Mittwochmittag vor

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Mittwochmittag.

Am Mittwoch springt der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 5,21 Prozent auf 30 229,36 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 345,888 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 3,62 Prozent stärker bei 29 775,01 Punkten in den Handel, nach 28 733,46 Punkten am Vortag.

Bei 30 312,69 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 29 689,00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang ein Plus von 4,28 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, den Wert von 29 482,78 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.01.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 32 083,03 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 08.04.2025, einen Stand von 25 571,08 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 sank der Index bereits um 2,42 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 26 803,25 Punkte.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit Salzgitter (+ 14,89 Prozent auf 44,74 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 13,66 Prozent auf 40,60 EUR), AUTO1 (+ 12,71 Prozent auf 16,49 EUR), TUI (+ 11,84 Prozent auf 7,35 EUR) und Lufthansa (+ 10,76 Prozent auf 8,16 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen K+S (-9,70 Prozent auf 15,55 EUR), LANXESS (-4,52 Prozent auf 17,73 EUR), Evonik (-2,55 Prozent auf 16,40 EUR), WACKER CHEMIE (+ 0,70 Prozent auf 85,75 EUR) und Nordex (+ 0,80 Prozent auf 45,42 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 6 370 234 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 36,271 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,18 erwartet. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,37 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Historische Kursdaten
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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AUTO1 16,66 12,34% AUTO1
Evonik AG 16,66 -1,36% Evonik AG
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Lufthansa AG 8,23 10,65% Lufthansa AG
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Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 40,00 12,49% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
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