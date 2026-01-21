WACKER CHEMIE Aktie

WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881

MDAX aktuell 21.01.2026 17:58:53

Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX zeigt sich schlussendlich fester

Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX zeigt sich schlussendlich fester

Der MDAX verbuchte am Mittwochabend Zuwächse.

Zum Handelsschluss bewegte sich der MDAX im XETRA-Handel 0,59 Prozent stärker bei 30 984,89 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 368,831 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,083 Prozent höher bei 30 828,73 Punkten in den Mittwochshandel, nach 30 803,23 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 30 597,95 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 31 064,67 Einheiten.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn gab der MDAX bereits um 2,14 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, notierte der MDAX bei 30 361,46 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 21.10.2025, den Stand von 30 140,61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.01.2025, betrug der MDAX-Kurs 25 972,67 Punkte.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,017 Prozent zu. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 32 383,56 Punkten. Bei 30 597,95 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell AIXTRON SE (+ 11,16 Prozent auf 21,17 EUR), TRATON (+ 6,10 Prozent auf 31,32 EUR), WACKER CHEMIE (+ 5,53 Prozent auf 70,55 EUR), LANXESS (+ 5,51 Prozent auf 17,42 EUR) und thyssenkrupp (+ 4,75 Prozent auf 10,48 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-3,39 Prozent auf 58,50 EUR), RENK (-3,33 Prozent auf 58,72 EUR), HENSOLDT (-3,01 Prozent auf 87,05 EUR), Ströer SE (-2,86 Prozent auf 34,00 EUR) und AUMOVIO (-2,57 Prozent auf 42,38 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 4 074 111 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 37,000 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die MDAX-Titel auf

Die TeamViewer-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Die Evonik-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,90 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

19.01.26 thyssenkrupp Underweight Barclays Capital
12.12.25 thyssenkrupp Halten DZ BANK
10.12.25 thyssenkrupp Hold Jefferies & Company Inc.
10.12.25 thyssenkrupp Hold Deutsche Bank AG
09.12.25 thyssenkrupp Underweight Barclays Capital
