WACKER CHEMIE Aktie
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
|MDAX aktuell
|
21.01.2026 17:58:53
Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX zeigt sich schlussendlich fester
Zum Handelsschluss bewegte sich der MDAX im XETRA-Handel 0,59 Prozent stärker bei 30 984,89 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 368,831 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,083 Prozent höher bei 30 828,73 Punkten in den Mittwochshandel, nach 30 803,23 Punkten am Vortag.
Der MDAX verzeichnete bei 30 597,95 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 31 064,67 Einheiten.
MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Wochenbeginn gab der MDAX bereits um 2,14 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, notierte der MDAX bei 30 361,46 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 21.10.2025, den Stand von 30 140,61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.01.2025, betrug der MDAX-Kurs 25 972,67 Punkte.
Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,017 Prozent zu. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 32 383,56 Punkten. Bei 30 597,95 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
MDAX-Tops und -Flops
Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell AIXTRON SE (+ 11,16 Prozent auf 21,17 EUR), TRATON (+ 6,10 Prozent auf 31,32 EUR), WACKER CHEMIE (+ 5,53 Prozent auf 70,55 EUR), LANXESS (+ 5,51 Prozent auf 17,42 EUR) und thyssenkrupp (+ 4,75 Prozent auf 10,48 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-3,39 Prozent auf 58,50 EUR), RENK (-3,33 Prozent auf 58,72 EUR), HENSOLDT (-3,01 Prozent auf 87,05 EUR), Ströer SE (-2,86 Prozent auf 34,00 EUR) und AUMOVIO (-2,57 Prozent auf 42,38 EUR).
MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 4 074 111 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 37,000 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.
Dieses KGV weisen die MDAX-Titel auf
Die TeamViewer-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Die Evonik-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,90 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu thyssenkrupp AG
|
09:29
|Verluste in Frankfurt: MDAX liegt zum Start des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
22.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX letztendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
22.01.26
|Gewinne in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX nachmittags (finanzen.at)
|
22.01.26
|Pluszeichen in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX mittags (finanzen.at)
|
22.01.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX legt zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
|
21.01.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX zeigt sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
21.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
21.01.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Mittwochmittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu thyssenkrupp AG
|19.01.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
|10.12.25
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.12.25
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
|10.12.25
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.12.25
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|16.09.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|14.08.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|11.08.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|12.06.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|27.05.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|19.01.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|09.12.25
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|14.08.25
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|29.07.25
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|16.07.25
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
|10.12.25
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.12.25
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|20,45
|-1,21%
|AUMOVIO
|44,12
|2,60%
|Evonik AG
|13,11
|-0,83%
|HENSOLDT
|86,40
|4,35%
|LANXESS AG
|17,88
|1,25%
|Lufthansa AG
|8,80
|-2,14%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|41,94
|-0,24%
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|58,65
|-2,49%
|RENK
|58,32
|2,64%
|Ströer SE & Co. KGaA
|35,50
|-0,14%
|TeamViewer
|5,89
|1,20%
|thyssenkrupp AG
|11,02
|1,52%
|TRATON
|31,46
|0,58%
|WACKER CHEMIE AG
|73,05
|1,11%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|31 542,23
|-0,46%