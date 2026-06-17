Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen

Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,65 Prozent fester bei 32 797,29 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 381,886 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,016 Prozent höher bei 32 591,72 Punkten in den Handel, nach 32 586,54 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 32 825,25 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 32 570,68 Punkten verzeichnete.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der MDAX bereits um 0,480 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bei 31 365,17 Punkten. Der MDAX stand noch vor drei Monaten, am 17.03.2026, bei 29 481,75 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.06.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 29 720,25 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,87 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26 803,25 Zählern.

Die Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell AUTO1 (+ 8,69 Prozent auf 25,52 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 5,31 Prozent auf 64,50 EUR), AIXTRON SE (+ 3,95 Prozent auf 58,44 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 3,18 Prozent auf 74,70 EUR) und RENK (+ 2,63 Prozent auf 46,29 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen LANXESS (-2,30 Prozent auf 15,74 EUR), Schaeffler (-2,29 Prozent auf 9,38 EUR), WACKER CHEMIE (-2,26 Prozent auf 95,00 EUR), TRATON (-2,12 Prozent auf 34,16 EUR) und freenet (-0,86 Prozent auf 25,24 EUR).

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 399 478 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 42,580 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,11 erwartet. Mit 7,89 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at