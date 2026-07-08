Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX am Nachmittag leichter

Am Mittwoch fällt der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0,39 Prozent auf 18 077,48 Punkte zurück. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 89,362 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,319 Prozent auf 18 090,33 Punkte an der Kurstafel, nach 18 148,27 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18 107,21 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 17 811,85 Punkten.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gab der SDAX bereits um 2,57 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 08.06.2026, lag der SDAX bei 18 398,48 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.04.2026, wies der SDAX einen Wert von 17 234,96 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 08.07.2025, lag der SDAX noch bei 17 824,55 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 4,16 Prozent aufwärts. Bei 19 325,96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit Basler (+ 10,12 Prozent auf 27,20 EUR), Alzchem Group (+ 6,07 Prozent auf 171,30 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 4,03 Prozent auf 29,44 EUR), SMA Solar (+ 3,88 Prozent auf 54,90 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,76 Prozent auf 29,82 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen Grand City Properties (-4,98 Prozent auf 8,97 EUR), GFT SE (-3,94 Prozent auf 19,98 EUR), Ottobock (-3,47 Prozent auf 50,00 EUR), Dürr (-2,89 Prozent auf 17,46 EUR) und Vincorion (-2,75 Prozent auf 18,02 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 655 727 Aktien gehandelt. Mit 3,673 Mrd. Euro macht die Fielmann-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der SDAX-Werte

In diesem Jahr weist die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,26 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at