Heidelberger Druckmaschinen Aktie

Heidelberger Druckmaschinen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 731400 / ISIN: DE0007314007

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Index im Fokus 26.08.2026 15:58:41

Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX legt zu

Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX legt zu

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt nachmittags.

Am Mittwoch tendiert der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,82 Prozent höher bei 18 693,48 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 93,619 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,062 Prozent auf 18 553,39 Punkte an der Kurstafel, nach 18 541,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 528,24 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 699,76 Zählern.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang ein Plus von 0,807 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bewegte sich der SDAX bei 18 229,28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, lag der SDAX bei 18 844,57 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.08.2025, lag der SDAX-Kurs bei 17 057,26 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,71 Prozent aufwärts. Bei 19 325,96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit Basler (+ 4,59 Prozent auf 23,95 EUR), Vossloh (+ 4,42 Prozent auf 60,30 EUR), EVOTEC SE (+ 3,87 Prozent auf 3,38 EUR), Wacker Neuson SE (+ 3,65 Prozent auf 22,70 EUR) und MLP SE (+ 3,58 Prozent auf 9,55 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen Dermapharm (-4,17 Prozent auf 40,25 EUR), SMA Solar (-2,96 Prozent auf 54,00 EUR), Mutares (-1,70 Prozent auf 26,05 EUR), Shelly (-1,42 Prozent auf 62,40 EUR) und Fielmann (-1,40 Prozent auf 38,70 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im SDAX weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 668 080 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die OHB SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,183 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien

Im SDAX präsentiert die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Aktien in diesem Artikel

Basler AG 23,35 2,86% Basler AG
Dermapharm Holding SE 39,90 -4,66% Dermapharm Holding SE
EVOTEC SE 3,35 2,95% EVOTEC SE
Fielmann AG 38,80 -1,15% Fielmann AG
HAMBORNER REIT 4,31 0,00% HAMBORNER REIT
Heidelberger Druckmaschinen AG 1,47 2,16% Heidelberger Druckmaschinen AG
KWS SAAT SE & Co. KGaA 77,20 4,32% KWS SAAT SE & Co. KGaA
MLP SE 9,54 3,25% MLP SE
Mutares 25,85 -2,27% Mutares
OHB SE 193,80 -1,62% OHB SE
Shelly 62,10 -1,11% Shelly
SMA Solar AG 54,70 -1,17% SMA Solar AG
Vossloh AG 60,45 4,77% Vossloh AG
Wacker Neuson SE 22,60 3,91% Wacker Neuson SE

Indizes in diesem Artikel

SDAX 18 642,01 0,54%

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