Heidelberger Druckmaschinen Aktie
WKN: 731400 / ISIN: DE0007314007
|Index im Fokus
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26.08.2026 15:58:41
Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX legt zu
Am Mittwoch tendiert der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,82 Prozent höher bei 18 693,48 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 93,619 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,062 Prozent auf 18 553,39 Punkte an der Kurstafel, nach 18 541,82 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 528,24 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 699,76 Zählern.
SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang ein Plus von 0,807 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bewegte sich der SDAX bei 18 229,28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, lag der SDAX bei 18 844,57 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.08.2025, lag der SDAX-Kurs bei 17 057,26 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,71 Prozent aufwärts. Bei 19 325,96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15 733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX
Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit Basler (+ 4,59 Prozent auf 23,95 EUR), Vossloh (+ 4,42 Prozent auf 60,30 EUR), EVOTEC SE (+ 3,87 Prozent auf 3,38 EUR), Wacker Neuson SE (+ 3,65 Prozent auf 22,70 EUR) und MLP SE (+ 3,58 Prozent auf 9,55 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen Dermapharm (-4,17 Prozent auf 40,25 EUR), SMA Solar (-2,96 Prozent auf 54,00 EUR), Mutares (-1,70 Prozent auf 26,05 EUR), Shelly (-1,42 Prozent auf 62,40 EUR) und Fielmann (-1,40 Prozent auf 38,70 EUR).
Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen
Im SDAX weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 668 080 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die OHB SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,183 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der SDAX-Aktien
Im SDAX präsentiert die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Vossloh AG
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17:58
|Börse Frankfurt: SDAX beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
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15:58
|Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX legt zu (finanzen.at)
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12:26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX auf grünem Terrain (finanzen.at)
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17.08.26
|SDAX aktuell: SDAX fällt zum Ende des Montagshandels zurück (finanzen.at)
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17.08.26
|Handel in Frankfurt: SDAX am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
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14.08.26
|EQS-News: Vossloh baut digitales Angebot mit Cordel weiter aus (EQS Group)
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14.08.26
|EQS-News: Vossloh expands its digital offering with Cordel (EQS Group)
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11.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX notiert zum Ende des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Vossloh AG
|27.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|23.07.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|23.07.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|06.07.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|28.05.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|23.07.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.04.26
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|24.04.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Basler AG
|23,35
|2,86%
|Dermapharm Holding SE
|39,90
|-4,66%
|EVOTEC SE
|3,35
|2,95%
|Fielmann AG
|38,80
|-1,15%
|HAMBORNER REIT
|4,31
|0,00%
|Heidelberger Druckmaschinen AG
|1,47
|2,16%
|KWS SAAT SE & Co. KGaA
|77,20
|4,32%
|MLP SE
|9,54
|3,25%
|Mutares
|25,85
|-2,27%
|OHB SE
|193,80
|-1,62%
|Shelly
|62,10
|-1,11%
|SMA Solar AG
|54,70
|-1,17%
|Vossloh AG
|60,45
|4,77%
|Wacker Neuson SE
|22,60
|3,91%
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|18 642,01
|0,54%
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