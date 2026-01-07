VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie

SDAX-Kursentwicklung 07.01.2026 12:27:02

Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX mittags freundlich

Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX mittags freundlich

Für den SDAX geht es am dritten Tag der Woche aufwärts.

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,78 Prozent höher bei 17 860,82 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 94,172 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,243 Prozent auf 17 765,86 Punkte an der Kurstafel, nach 17 722,72 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 17 760,30 Punkte, das Tageshoch hingegen 17 862,67 Zähler.

SDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der SDAX bereits um 2,43 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, bei 16 905,70 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 07.10.2025, den Stand von 17 354,72 Punkten. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 07.01.2025, einen Wert von 14 008,36 Punkten auf.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell EVOTEC SE (+ 6,54 Prozent auf 6,16 EUR), KSB SE (+ 6,19 Prozent auf 1 030,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,72 Prozent auf 46,18 EUR), Mutares (+ 3,60 Prozent auf 31,65 EUR) und Salzgitter (+ 3,31 Prozent auf 45,58 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen FRIEDRICH VORWERK (-3,80 Prozent auf 83,60 EUR), Energiekontor (-2,53 Prozent auf 36,60 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,40 Prozent auf 22,78 EUR), Douglas (-1,50 Prozent auf 11,82 EUR) und Verve Group (-1,42 Prozent auf 1,81 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die EVOTEC SE-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 776 431 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die Schaeffler-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 8,117 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,25 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,18 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Analysen zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

13.11.25 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Deutsche Bank AG
26.09.25 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Deutsche Bank AG
24.09.25 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Deutsche Bank AG
29.07.25 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Deutsche Bank AG
19.05.25 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

Douglas AG 11,52 -3,84% Douglas AG
Energiekontor AG 36,60 -2,53% Energiekontor AG
EVOTEC SE 6,31 9,50% EVOTEC SE
FRIEDRICH VORWERK 85,40 -1,84% FRIEDRICH VORWERK
HAMBORNER REIT 4,52 1,69% HAMBORNER REIT
KSB SE & Co. KGaA Vz. 1 035,00 7,37% KSB SE & Co. KGaA Vz.
Mutares 32,15 4,38% Mutares
Salzgitter 46,40 4,93% Salzgitter
Schaeffler AG 8,84 2,14% Schaeffler AG
SCHOTT Pharma 15,22 0,66% SCHOTT Pharma
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 44,02 0,32% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 22,14 -6,35% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
Verve Group 1,79 -1,21% Verve Group

Indizes in diesem Artikel

SDAX 17 910,24 -0,51%

ATX und DAX schließen stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts. Der Dow legt am Donnerstag etwas zu. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

